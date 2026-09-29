Με Κροατία απόψε η Ισπανία – Δύσκολο έργο στην Τσεχία για την Αγγλία

Με πολύ ενδιαφέροντα ματς συνεχίζεται η δράση του Nations League για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους αγώνες σε Σεβίλλη και Πράγα να τραβάνε τα βλέμματα.

Στον αγώνα της Ισπανίας με την Κροατία, οι δύο ομάδες θέλουν να κάνουν το απόλυτο και να διπλασιάσουν τις νίκες τους, ενώ η Αγγλία στην αναμέτρηση κόντρα στην Τσεχία θέλει πάση θυσία να φύγει με το «διπλό» από την Πράγα, έπειτα από την ήττα στο «Γουέμπλεϊ» από τη «Φούρια Ρόχα» στην 1η αγωνιστική.

Όσον αφορά τη League B η Σκωτία υποδέχεται τους Ελβετούς σε ακόμη μία πολύ δύσκολη αναμέτρηση για τους Βρετανούς, οι οποίοι έμειναν στο 0-0 απέναντι στους Σλοβένους, ενώ η ομάδα του Γιακίν Μουράτ, μετά το 3-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας, έχει αυτοπεποίθηση, αλλά όχι Τσάκα, μετά το γνωστό στόρι με το πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

League A (21:45):

Ισπανία-Κροατία

Τσεχία-Αγγλία

League B (21:45):

Σκωτία-Ελβετία

Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία

League C:

Μολδαβία-Νησιά Φερόε (19:00)

Φινλανδία-Λευκορωσία (19:00)

Άγιος Μαρίνος-Αλβανία (21:45)

Βουλγαρία-Εσθονία (21:45)

Λουξεμβούργο-Ισλανδία (21:45)

Σλοβακία-Καζακστάν (21:45)

sdna.gr