Γκόλντσον: «Σκεφτόμουν ότι η καριέρα μου τελείωσε - Λατρεύω την Κύπρο»

Συνέντευξη στο κανάλι Open Goal παραχώρησε ο Κόνορ Γκόλντσον.

Ο Άγγλος αμυντικός του Απόλλωνα αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε τόσο στο παρελθόν όσο και πρόσφατα, αναφέροντας πως στα 24 του χρόνια πίστευε ότι η καριέρα του είχε τελειώσει, ενώ μίλησε επίσης για τη ζωή στην Κύπρο, την οποία απολαμβάνει.

Μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μια μέρα ο γιατρός μού είπε ότι έπρεπε να πάω να κάνω μια εξέταση. Εγώ δεν ήθελα, γιατί εκείνη την περίοδο έπαιζα και ένιωθα καλά. Μου είπε όμως ότι έπρεπε να πάω, γιατί κάθε δύο χρόνια όλοι οι ποδοσφαιριστές της Μπράιτον έπρεπε να την κάνουν.

Πήγα και έκανα την εξέταση. Μία εβδομάδα αργότερα παίζαμε εκτός έδρας με τη Χάντερσφιλντ, Παρασκευή βράδυ νομίζω. Ήμασταν στο ξενοδοχείο από την Πέμπτη και ήμουν στο δωμάτιο με τον Ντάνκι. Ο γιατρός χτύπησε την πόρτα και αμέσως κατάλαβα. Το ήξερα αμέσως. Μου είπε ότι δεν επιτρεπόταν να είμαι στην αποστολή την επόμενη μέρα και ότι έπρεπε να πάω να δω έναν ειδικό. Πήγα στον ειδικό και μου είπε ότι χρειαζόμουν επέμβαση. Ήμουν 24 χρονών, νομίζω, και σκεφτόμουν ότι η καριέρα μου τελείωσε.

Μετά πήγα στον χειρουργό και, με την καλή έννοια, ήταν τόσο αλαζόνας και τόσο σίγουρος. Μου είπε "κανένα πρόβλημα, σε 12 εβδομάδες θα παίξεις ξανά ποδόσφαιρο". Βγήκα από εκεί με ένα μεγάλο χαμόγελο. Σκεφτόμουν ότι χρειαζόμουν επέμβαση, αλλά δεν με ένοιαζε πραγματικά

Είναι τρελό, γιατί τότε δεν είχα παιδιά. Δεν σκεφτόμουν πραγματικά την υγεία μου ή την επέμβαση στην καρδιά. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι μπορούσα να παίξω ξανά ποδόσφαιρο. Μου είπε ότι χρειαζόμουν την επέμβαση, αλλά μετά από αυτήν δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Έπρεπε απλώς να περιμένω να επουλωθεί το οστό.

Αυτή τη φορά ήταν σίγουρα πιο δύσκολο. Η περίοδος πριν από την επέμβαση ήταν πιο δύσκολη. Την προηγούμενη φορά θυμάμαι ότι είχα έξι εβδομάδες πριν από την επέμβαση και εγώ με τη γυναίκα μου φύγαμε. Πήγαμε στο Μιλάνο, στη Βαρκελώνη, στο Καμπ Νου. Ήταν σαν να κάναμε διακοπές για έξι εβδομάδες.

Αυτή τη φορά ήμουν εδώ και προπονούμουν κάθε μέρα. Είχα υπογράψει εδώ, έκανα καθημερινά προπονήσεις, ακόμη και διπλές, και ένιωθα πραγματικά πολύ καλά. Αυτό είναι το θέμα, δεν αισθάνθηκα ποτέ τίποτα. Δεν είναι ότι ήμουν στο γήπεδο και ένιωσα πόνο στο στήθος. Δεν αισθάνθηκα ποτέ τίποτα. Έκανα διπλές προπονήσεις κάθε μέρα και μετά πήγαμε για εξέταση. Εδώ χρειάζεσαι κάτι σαν κάρτα υγείας. Κάθε χρόνο, όταν είσαι πάνω από 30 ετών, χρειάζεται να κάνεις εξέταση καρδιάς και αιματολογικές εξετάσεις.

Λατρεύω τη ζωή εδώ. Και η οικογένειά μου τη λατρεύει. Στη Γλασκώβη πήγαινα να πάρω τα παιδιά μου από το σχολείο στις τρεις το απόγευμα και έξω ήταν ήδη σκοτάδι και έβρεχε. Τα παιδιά κάθονταν μέσα στο σπίτι με τα iPad. Εδώ είναι στον κήπο, παίζουν ποδόσφαιρο, πηγαίνουμε στην παραλία, έχουμε πισίνα στον κήπο. Παίζουν πραγματικά.

Σε ό,τι αφορά τον κόσμο εδώ, αν πας στην παραλία, μπορεί να υπάρχουν μερικοί που θα σου πουν "γεια, τι κάνεις;" ή κάποια παιδιά που θα βγάλουν μερικές φωτογραφίες, αλλά κανείς δεν έρχεται να σου μιλήσει ή να σε ενοχλήσει.