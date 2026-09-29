Κάτι περισσότερο από μονόδρομος

Η Κύπρος ηττήθηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Μαυροβούνιο ενώ εξήλθε ισόπαλη ξανά εκτός με την Λετονία.

Πλέον, το εντός έδρας παιχνίδι της ερχόμενης Παρασκευής (2/10) με την Αρμενία αποτελεί μονόδρομο για την Κύπρο ως προς το να πάρει τη νίκη.

Εάν θέλουμε να έχουμε βλέψεις στον όμιλο δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να φτάσουμε στην πρώτη νίκη στο ΓΣΠ.

Τώρα, δεν αρκεί η εμφάνιση παραμόνο το αποτέλεσμα.