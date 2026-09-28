Τέλος από την Krasava ΕΝΥ Ύψωνα ο Στοΐκοβιτς

Παρελθόν από τον πάγκο της Krasava ΕΝΥ Ύψωνα αποτελεί ο Ιβάν Στοϊκοβιτς.

Η διοίκηση της ομάδας της Λεμεσού ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή της ομάδας και δύο συνεργάτες του, την ώρα που εκκρεμεί η υπόθεση Τσιγκρίνσκι.

Η ανακοίνωση:

«Η Krasava ΕΝΥ Ύψωνα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ιβάν Στοϊκοβιτς, τον γυμναστή Αντώνη Κουρή και τον αναλυτή απόδοσης Κλεάνθη Ευσταθιάδη. Τους ευχαριστούμε για την προσφορά και τη συνεργασία τους και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής τους πορείας».