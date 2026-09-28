Δεν… μπαίνει στην επανάληψη η Ανόρθωση

Η μία νίκη και οι τρεις ήττες σε σύνολο τεσσάρων παιχνιδιών είναι ένας απολογισμός που δεν ικανοποιεί κανέναν στην Ανόρθωση. Και θα πρέπει με την επιστροφή στη δράση να βρει τον τρόπο να μαζέψει βαθμούς για να μην φορτωθεί επιπρόσθετη πίεση.

Σε αυτούς τους τέσσερις αγώνες δέχθηκε εννιά γκολ, ενώ πέτυχε μόλις τρία. Τα νούμερά της δείχνουν πως στέκεται σχετικά καλά στο α΄ ημίχρονο, διάστημα στο οποίο δέχθηκε τρία γκολ και σκόραρε δύο. Μπαίνει όμως άλλη ομάδα, προς το χειρότερο, στο β΄ μέρος. Βασικά δεν… μπαίνει.

Το μόλις ένα γκολ ενεργητικό και τα έξι κατά αποτυπώνουν το πρόβλημα και το οποίο χρήζει άμεσης επίλυσης. Είναι εντελώς διαφορετική η εικόνα ανάμεσα στα δύο ημίχρονα και ο Ελ Μαέστρο προβληματίζεται γιατί συμβαίνει αυτό.

Το δεδομένο είναι πως πρέπει να μειωθούν δραστικά τα ατομικά λάθη καθώς τα… πληρώνει ακριβά ώς τώρα.