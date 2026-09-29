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Ο Χάαλαντ των 31,7 εκατ. ευρώ και οι ασύλληπτοι μισθοί της Σίτι

ΓΗΠΕΔΟ

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Εν μέσω της μεγάλης αναστάτωσης που έχει προκαλέσει στην Αγγλία η υπόθεση των 114 παραβάσεων των οικονομικών κανονισμών της Premier League, τα ποσά που αφορούν τη μισθοδοσία των παικτών της Μάντσεστερ Σίτι έρχονται εκ νέου στο προσκήνιο.

Η εξειδικευμένη ιστοσελίδα Spotrac αποκάλυψε τη Δευτέρα (28/9) τις τρέχουσες ετήσιες απολαβές των ποδοσφαιριστών της αγγλικής ομάδας, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με ετήσιες αποδοχές που φτάνουν τα 31.741.710 ευρώ χωρίς τα μπόνους...

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο νεοαποκτηθείς Έντσο Φερνάντες με 21.161.140 ευρώ, ενώ ακολουθεί ο Φιλ Φόντεν με 16.928.912 ευρώ. Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ βρίσκεται στα 15.719.704 ευρώ, ενώ τέσσερις ποδοσφαιριστές, οι Μαρκ Γκεχί, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, Ρούμπεν Ντίας και Έλιοτ Άντερσον, εμφανίζονται με αποδοχές στα 15.115.100 ευρώ.

Το δε σύνολο των πρώτων 18 πιο υψηλά αμειβόμενων ποδοσφαιριστών των «πολιτών» ξεπερνάει τα 215,5 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται στο φως της δημοσιότητας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς στις 25 Σεπτεμβρίου έγινε γνωστό ότι ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε τον σύλλογο ένοχο για 114 από τις 115 κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί σε βάρος του σχετικά με παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. 

Η διαδικασία, πάντως, δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ η Σίτι αναμένεται να ασκήσει έφεση και δεν έχει επιβληθεί ακόμη κάποια ποινή. Η δημοσιοποίηση των μισθών δίνει παράλληλα μια εικόνα του οικονομικού μεγέθους του ρόστερ των «πολιτών», με τον Χάαλαντ να ξεχωρίζει με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους.

ΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

 #   Παίκτης                   Ετήσιες απολαβές

 1   Έρλινγκ Χάαλαντ           31.741.710 ευρώ

 2   Έντσο Φερνάντες           21.161.140 ευρώ

 3   Φιλ Φόντεν                16.928.912 ευρώ

 4   Γιόσκο Γκβάρντιολ         15.719.704 ευρώ

 5   Μαρκ Γκέχι                15.115.100 ευρώ

 6   Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα   15.115.100 ευρώ

 7   Ρούμπεν Ντίας             15.115.100 ευρώ

 8   Έλιοτ Άντερσον            15.115.100 ευρώ

 9   Ζερεμί Ντοκού             13.301.288 ευρώ

10   Ραγιάν Τσερκί             10.882.872 ευρώ

11   Αντουάν Σεμένιο            9.069.060 ευρώ

12   Ματέο Κόβατσιτς            9.069.060 ευρώ

13   Ματέους Νούνες             7.859.852 ευρώ

14   Ραγιάν Αΐτ-Νουρί           7.255.248 ευρώ

15   Αμπντουκοντίρ Χουσάνοφ     6.046.040 ευρώ

16   Βίτορ Ρέις                 2.418.416 ευρώ

17   Μάρκους Μπετινέλι          2.116.114 ευρώ

18   Ρίκο Λιούις                1.511.510 ευρώ

*Τα ποσά της λίστας προέρχονται από τα στοιχεία που αποδίδονται στη Spotrac στο σχετικό δημοσίευμα.

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