Το 'χει κάνει πολλές φορές

Η Πάφος FC δεν κατάφερε να πάει στη διακοπή του πρωταθλήματος με νίκη. Δεν είναι μόνο το διπλό της ΑΕΛ που πλήγωσε αλλά και η εικόνα της ομάδας. Από εκεί και πέρα, ο Σα Πίντο γνωρίζει πως δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν αλλά να δει την επόμενη μέρα.

Και σίγουρα θα ήθελε το αμέσως επόμενο παιχνίδι να έλθει σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό εκ των πραγμάτων δεν γίνεται, συνεπώς ο προπονητής έχει ένα μεγάλο διάστημα στη διάθεσή του για να δουλέψει σημαντικά πράγματα με τους παίκτες.

Το πιο σημαντικό για την Πάφο είναι πως και στο παρελθόν απέδειξε πως μπορεί να βγάλει αντίδραση. Αυτό καλείται να κάνει και τώρα. Το γεγονός ότι το παιχνίδι της επανέναρξης με την Ανόρθωση είναι ένα ακόμα ντέρμπι και μάλιστα εκτός έδρας, δίνει την ευκαιρία στην ομάδα να σβήσει μία και καλή το κακό αποτέλεσμα με την ΑΕΛ.

Ενδεχόμενο διπλό λοιπόν στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» είναι ικανό να σηματοδοτήσει μία νέα αρχή για την Πάφο και να αποτελέσει το εφαλτήριο για τα δύσκολα που έρχονται σε Κύπρο και Ευρώπη.