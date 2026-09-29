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Nations League: Επίδειξη δύναμης οι «ατζούρι»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής του Nations League:

Επιτέλους... αισιοδοξία για τη νέα εθνική Ιταλίας, που πέρασε σα σίφουνας από την Κωνσταντινούπολη επικρατώντας 4-1 της Τουρκίας. Τέσσερις διαφορετικοί σκόρερ (Μπαστόνι, Φρατέζι, Καγιοντέ, Εσπόζιτο) για την ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι, που «πίκρανε» τον παλιό συμπαίκτη του στους «Ατζούρι» και νυν τεχνικό της Τουρκίας, Βίνι Μοντέλα. Έτσι, οι Ιταλοί πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στην League A του Nations League στο πλαίσιο του 1ου ομίλου. Εκεί, προπορεύεται η Γαλλία που κυριάρχησε του Βελγίου στις Βρυξέλλες σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού, αλλά χρειάστηκε να περάσουν 88΄ λεπτά και να κάνει «μαγική» ενέργεια ο Μάικλ Ολίσε, για να «λυγίσει» (0-1) τους γηπεδούχους.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής του Nations League

 

LEAGUE A

 

========

 

1ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Βέλγιο-Γαλλία          0-1

 

(88΄ Ολίσε)

 

Τουρκία-Ιταλία         1-4

 

(47΄ Γιλμάζ - 9΄ Μπαστόνι, 22΄ Φρατέζι, 27΄ Καγιοντέ, 50΄ Εσπόζιτο)

 

 

 

2ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Σερβία-Ολλανδία        1-2

 

(46΄ Γιόβιτς - 30΄πεν.,69΄ Μέερντινκ)

 

Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ        0-1

 

(74' Κουρμπέλης)

 

 

 

3ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

 

 

Ισπανία-Κροατία        29/9

 

Τσεχία-Αγγλία          29/9

 

 

 

4ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Δανία-Ουαλία           2-0

 

(53΄ Χόιλουντ, 66΄ Ίσακσεν)

 

Νορβηγία-Πορτογαλία    1-2

 

(51' Χάαλαντ - 17' Ζοάο Φέλιξ, 54' Γκονσάλο Ράμος)

 

 

 

 

 

LEAGUE B

 

========

 

1ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Σλοβενία-Β. Μακεδονία  29/9

 

Σκωτία-Ελβετία         29/9  

 

 

 

2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Γεωργία-Ουκρανία       0-0

Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία    0-0

 

 

3ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Αυστρία-Κόσοβο         3-1

 

(23΄ Αφενγκρούμπερ, 45+2΄ Αντάμου, 61΄ Τσουκουεμέκα - 83΄πεν. Ζέγκροβα)

 

Ισραήλ-Ιρλανδία        0-3

 

(13' Πάροτ, 16' Ινταχ, 25' Μοϊλάν)

 

 

 

 

 

4ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Ρουμανία-Βοσνία        2-4

 

(28΄ Μπιρλιγκέα, 62΄ Τσικαλντάου - 12΄ Γκίγκοβιτς, 19΄ Μουχαμέροβιτς, 

 

40΄ Ταμπάκοβιτς, 55΄ Μάμιτς)

 

Σουηδία-Πολωνία        3-1

 

(8΄ Νίγκρεν, 63΄ Αγιάρι, 72΄ Γκιόκερες - 43΄ Σ. Σιμάνσκι)

 

 

 

LEAGUE C

 

========

 

1ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Φινλανδία-Λευκορωσία   29/9

 

Σαν Μαρίνο-Αλβανία     29/9

 

 

 

2ος ΟΜΙΛΟΣ

 

---------

 

Αρμενία-Μαυροβούνιο    2-3

 

(34' Σερομπιάν, 65' Σπερτσγιάν - 20' αυτ. Πιλογιάν, 38' Κρστόβιτς, 89' Λάτκοβιτς)

 

Λετονία-Κύπρος         0-0

 

 

 

 

 

3ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Μολδαβία-Νησιά Φαρόε   29/9

 

Σλοβακία-Καζακστάν     29/9

 

 

 

4ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Βουλγαρία-Εσθονία      29/9

 

Λουξεμβούργο-Ισλανδία  29/9

 

 

 

LEAGUE D

 

========

 

1ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Γιβραλτάρ-Ανδόρα       0-0    

 

 

2ος ΟΜΙΛΟΣ

 

----------

 

Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1

 

(9' πέν. Κούτσις - 14' Εμρέλι)

 

 

 

 

 

 

 

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