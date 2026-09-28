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Επιλογή διαιτητών με τεχνητή νοημοσύνη στην Euroleague!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Euroleague θα κάνει χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον ορισμό της διαιτητικής τριάδας των αγώνων, ενώ θα υπάρξουν και 14 νέοι κανόνες στη διοργάνωση.

Σε ρηξικέλευθες αλλαγές προχώρησε η Euroleague! Η διοργανώτρια αρχή προανήγγειλε κάποιες τομές με στόχο την αναβάθμιση του κορυφαίου ευρωπαϊκού μπασκετικού προϊόντος και την ομαλότερη διεξαγωγή των αγώνων τόσο για τους παίκτες όσο και για το φιλοθεάμον κοινό της... σπυριάρας. Η βασικότερη εξ' αυτών είναι η επιλογή της διαιτητικής τριάδας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμη, θα εφαρμοστούν 14 νέοι κανόνες οι οποίοι θα αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι, τη διαχείριση του προγράμματος των αγώνων, καθώς και κάποιες άλλες τροποποιήσεις στους referees. Αξίζει να αναφερθεί πως οι εν λόγω αλλαγές θα εφαρμοσθούν και στο EuroCup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague:

«Η Euroleague Basketball ανακοινώνει με ικανοποίηση την εισαγωγή ενός νέου συστήματος ορισμού διαιτητών, το οποίο θα καθορίζει τις διαιτητικές τριάδες για κάθε αγωνιστική τόσο της EuroLeague όσο και του BKT EuroCup.

Το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής τεχνητής νοημοσύνης, επεξεργάζεται ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί από το Τμήμα Διαιτησίας της Euroleague Basketball, συμπεριλαμβανομένων της ιεραρχίας των διαιτητών, του προγράμματος της διοργάνωσης, των προηγούμενων ορισμών, του φόρτου εργασίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε αγώνα.

Αναλύοντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, το σύστημα εφαρμόζει 14 διαφορετικούς κανόνες, οι οποίοι ομαδοποιούνται σε τρεις βασικούς τομείς: αγωνιστικά κριτήρια, διαχείριση προγράμματος και φόρτου εργασίας, καθώς και ακεραιότητα. Αυτό επιτρέπει στο σύστημα να καθορίζει τους καταλληλότερους ορισμούς διαιτητών για κάθε αγώνα, σε κάθε αγωνιστική ημέρα.

Οι 14 κανόνες καλύπτουν διάφορους παράγοντες, όπως τη σύνθεση της διαιτητικής τριάδας, την ιεραρχία των διαιτητών, τη συχνότητα των ορισμών, τον φόρτο εργασίας, τον συνδυασμό εθνικοτήτων και την επανάληψη ορισμών σε αγώνες συγκεκριμένων ομάδων, μεταξύ άλλων.

«Η τεχνολογία μάς δίνει την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τη διαδικασία ορισμού διαιτητών, επιτρέποντάς μας να αναλύουμε τεράστιο όγκο πληροφοριών και να εφαρμόζουμε ένα σταθερό σύνολο κριτηρίων σε κάθε αγώνα», δήλωσε ο Daniel Hierrezuelo, Διευθυντής Διαιτησίας της Euroleague Basketball. «Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την καινοτομία για να υποστηρίξουμε το έργο των διαιτητών μας, να βελτιστοποιήσουμε την κατανομή των ορισμών και του φόρτου εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνεται υπόψη κάθε σχετικός παράγοντας κατά τη συγκρότηση της κάθε διαιτητικής ομάδας».

Η εισαγωγή του νέου συστήματος αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη διαρκή δέσμευση της Euroleague Basketball για καινοτομία και συνεχή βελτίωση των διαδικασιών των διοργανώσεών της. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την ισορροπημένη κατανομή των ορισμών διαιτητών, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα συνέπειας, διαφάνειας και αμεροληψίας.

Το νέο σύστημα ορισμού διαιτητών εφαρμόστηκε με επιτυχία για πρώτη φορά στην 1η αγωνιστική της EuroLeague και θα εισαχθεί στο BKT EuroCup ξεκινώντας από την πρεμιέρα της διοργάνωσης την επόμενη εβδομάδα».

gazzetta.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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