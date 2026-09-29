Mουδιασμένο ξεκίνημα αλλά μετά... κυριαρχία!

Θα μπορούσε να βρίσκεται πολύ ψηλότερα η Ομόνοια, όμως οι δύο άσφαιρες ισοπαλίες, με Ομόνοια Αραδίππου και Απόλλωνα, την κατατάσσουν στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με το πέρας τεσσάρων αγωνιστικών. Είναι στο -1 και σίγουρα δεν μπορεί να νιώθει απογοήτευση, έχοντας να διαχειριστεί σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν και τις ευρωπαϊκές δοκιμασίες. Και μάλιστα με θετικότατο βαθμό μιας και μπήκε στη League Phase του Europa League και ξεκίνησε και με το δεξί τη σειρά των απαιτητικών παιχνιδιών με νίκη επί της Θέλτα.

Σαφώς και υπάρχουν αδυναμίες τις οποίες ο Χένινγκ Μπεργκ προσπαθεί να βελτιώσει και αφορούν όλες τις γραμμές. Ακόμη οι νεοφερμένοι προσπαθούν να μάθουν τη φιλοσοφία και ήρθαν αρκετοί λίγο πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος. Άρα απαιτείται κάποιος χρόνος για να υπάρξει ομοιογένεια, όμως, όσο γίνεται αυτό, κλειδί θα αποτελέσουν τα θετικά αποτελέσματα.

Με μία πρώτη ματιά στα παιχνίδια πρωταθλήματος, παρατηρείται πως οι πράσινοι μπαίνουν μουδιασμένα. Δύο γκολ υπέρ (στο διάστημα 1-15) και ένα κατά (31-45) μετρούν στο πρώτο 45λεπτο, ενώ ενδιάμεσα τα νούμερα είναι στην απόλυτη ισορροπία. Γίνεται ωστόσο άλλη ομάδα η Ομόνοια στην επανάληψη και κυριαρχεί εντελώς, με έξι γκολ υπέρ και μόλις ένα κατά. Αυτό δε προήλθε από την άσπρη βούλα στο παιχνίδι με τον Άρη εκτός έδρας όπου πέτυχε τεσσάρα.

Είναι λοιπόν αντιληπτό πως όσο πάει ο χρόνος στη διάρκεια των παιχνιδιών της, βγάζει πιο θετική εικόνα και άπαντες θέλουν να συνεχιστεί αυτό ενόψει και του δύσκολο προγράμματος εντός και εκτός των τειχών. Μετά την επανέναρξη, τα παιχνίδια θα είναι συνεχόμενα και σίγουρα το βάθος στο ρόστερ θα παίξει σημαντικό ρόλο.

Μετά από περίπου μία εβδομάδα «άδειας», όσοι παίκτες δεν είναι με τις Εθνικές επέστρεψαν στις προπονήσεις. Η τεχνική ηγεσία ελπίζει πως δεν θα προκύψει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα και άπαντες θα είναι διαθέσιμοι. Αμφιβολία υπάρχει μονάχα για τον Άιτινγκ, για τον οποίο δεν μπορεί να λεχθεί μετά βεβαιότητας πότε θα μπορεί να υπολογίζεται ξανά.