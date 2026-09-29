Με φόρα για νέα νίκη ο Ολυμπιακός

Έχοντας ξεκινήσει ιδανικά τη νέα σεζόν, με δύο κατακτήσεις τροπαίων (Σούπερ Καπ Ευρωλίγκα και Σούπερ Καπ Ελλάδας), ο Ολυμπιακός Πειραιώς θα επιδιώξει απόψε (20:30) στο Κάουνας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί.

Απέναντι στη Ζαλγκίρις δεν θα έχει εύκολο έργο στο πλαίσιο της 2ης στροφής της Ευρωλίγκα, είναι όμως το φαβορί για τη νίκη και το δύο στα δύο. Είχε προηγηθεί το άνετο πέρασμα επί της Μπασκόνια.

Οι ερυθρόλευκοι θα παρουσιαστούν χωρίς τον Νικόλα Μιλουτίνοφ λόγω τραυματισμού, αλλά με νέο… αίμα τον «παλιό» Μπράιαν Ντάνστον.

Ο 39χρονος Αμερικανός ήταν ξανά στην ομάδα του Πειραιά τη διετία 2013-15 και αποκτήθηκε για να προσθέσει εμπειρία, ποιότητα και βάθος στη γραμμή των ψηλών.

Για τον Παναθηναϊκό, το επόμενο εμπόδιο είναι η Βιλερμπάν (30/09, 21:15) εντός έδρας.