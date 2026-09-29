ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με φόρα για νέα νίκη ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Για τον Παναθηναϊκό, το επόμενο εμπόδιο είναι η Βιλερμπάν (30/09, 21:15) εντός έδρας.

Έχοντας ξεκινήσει ιδανικά τη νέα σεζόν, με δύο κατακτήσεις τροπαίων (Σούπερ Καπ Ευρωλίγκα και Σούπερ Καπ Ελλάδας), ο Ολυμπιακός Πειραιώς θα επιδιώξει απόψε (20:30) στο Κάουνας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί.

Απέναντι στη Ζαλγκίρις δεν θα έχει εύκολο έργο στο πλαίσιο της 2ης στροφής της Ευρωλίγκα, είναι όμως το φαβορί για τη νίκη και το δύο στα δύο. Είχε προηγηθεί το άνετο πέρασμα επί της Μπασκόνια.

Οι ερυθρόλευκοι θα παρουσιαστούν χωρίς τον Νικόλα Μιλουτίνοφ λόγω τραυματισμού, αλλά με νέο… αίμα τον «παλιό» Μπράιαν Ντάνστον.

Ο 39χρονος Αμερικανός ήταν ξανά στην ομάδα του Πειραιά τη διετία 2013-15 και αποκτήθηκε για να προσθέσει εμπειρία, ποιότητα και βάθος στη γραμμή των ψηλών.

Για τον Παναθηναϊκό, το επόμενο εμπόδιο είναι η Βιλερμπάν (30/09, 21:15) εντός έδρας.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποσυντονίζεται η Ανόρθωση όταν φεύγει από το «σπίτι» της

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φιλική νίκη της Εθνικής Νέων Κ-19 στη Μολδαβία

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Τίτλοι για Μεντβέντεφ και Νταβίντοβιτς στην Κίνα

Τένις

|

Category image

Ποτσετίνο για Μάντσεστερ Σίτι: «Έχουμε ζήσει μία περίοδο εξαπάτησης»

Premier League

|

Category image

«Γιατί κάποιες ομάδες ευνοούνται και δεν μπαίνουν στην κληρωτίδα...»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Mάντσεστερ Σίτι: «Αθώοι με αδιάσειστα στοιχεία»

Premier League

|

Category image

Η Premier League ανακοίνωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι είναι ένοχη - Η απόφαση και τα επόμενα βήματα

Premier League

|

Category image

Ένας χρόνος Ούγκο Μάρτινς στην ΑΕΛ – «Αυτό το έτος μου έδειξε ακριβώς αυτό...»

ΑΕΛ

|

Category image

Εθνική Νεανίδων Κ-19: Κλήση για δύο φιλικά στο Μαυροβούνιο

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Ο Αλ Κελαϊφί προανήγγειλε την «World Football Clubs»

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ρούνεϊ για Μάντσεστερ Σίτι: «Δεν θα ένιωθα άνετα, επειδή δεν πιστεύω ότι το αξίζουμε»

Premier League

|

Category image

Aφήνει τη Λίβερπουλ για τη Γιουβέντους ο Άλισον

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Πιο έτοιμος, για να... συστηθεί ξανά ο Ουγκμπό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μένει και το 2027 στην Aston Martin ο Αλόνσο

AUTO MOTO

|

Category image

Οι αναφορές του Κόντη για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη