11 παιδιά, 7 σύντροφοι, 3 Champions League, 160 εκατομμύρια χαμένα - Ο θρύλος που τα έχασε όλα

Ο Ρομπέρτο Κάρλος ήταν πάντα στο επίκεντρο για τις αγωνιστικές του επιδόσεις… Για την απίστευτη ταχύτητα και τη δύναμή του, για τον τρόπο που εκτελούσε τα φάουλ, για τις επιτυχίες του με την Ρεάλ Μαδρίτης και την Βραζιλία… Το τελευταίο διάστημα έχει στρέψει πάνω του την προσοχή για άλλους λόγους που σε καμία περίπτωση δεν είναι ευχάριστοι…

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, αποκάλυψε πως μέσα σε ένα βράδυ έχασε, για την ακρίβεια του έκλεψαν, όλα όσα είχε βγάλει ως ποδοσφαιριστής, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο χείλος του γκρεμού. Κάτι που είχε αρχίσει να κυκλοφορεί ως είδηση πριν από μερικούς μήνες, όταν είχαν δει το φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ που ανέφεραν πως ζήτησε να μένει στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 53χρονος παλαίμαχος αμυντικός είχε επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησε… Στο μηδέν δηλαδή, ψάχνοντας τρόπο για να σταθεί και πάλι στα πόδια του και επιβεβαιώνοντας αυτούς που λένε οτι «όσο γενναιόδωρη και αν είναι η ζωή μαζί του, πρέπει πάντα να έχεις στο μυαλό οτι όλα μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη». Και στην περίπτωση του Ρομπέρτο Κάρλος, η ζωή ήταν πολύ γενναιόδωρη, όπως δείχνουν και οι αριθμοί…

11 τα αναγνωρισμένα παιδιά από 7 συντρόφους

2 οι γάμοι του

8 οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε

5 εκείνες που προπόνησε χωρίς επιτυχία

25 τα τρόπαια στη συλλογή του

3 Champions League που κατέκτησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης

1 Παγκόσμιο Κύπελλο με την Βραζιλία

125 οι συμμετοχές με τη Βραζιλία, δεύτερος μετά τον Καφού

137 χιλιόμετρα την ώρα η ταχύτητα που καταγράφηκε στο περίφημο σουτ του στο φιλικό Γαλλία-Βραζιλία του 1997 στη Λιόν

11 τα χρόνια του στη Μαδρίτη

527 οι συμμετοχές του με την Ρεάλ (πρώτος στην λίστα των ποδοσφαιριστών που γεννήθηκαν εκτός Ισπανίας)

3 τα δάχτυλα του αριστερού ποδιού που χρησιμοποιούσε για να χτυπά τη βαλβίδα της μπάλας, ώστε να της δίνει το πιο απρόβλεπτο φάλτσο

12 χρονών ήταν όταν ξεκίνησε να εργάζεται σε εργοστάσιο υφαντουργίας, προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του.

10 δισεκατομμύρια λιρέτες τα χρήματα που ξόδεψε ο Μάσιμο Μοράτι το 1995 για να τον φέρει στην Ίντερ

9 εκατομμύρια τον χρόνο το συμβόλαιο διάρκειας δυόμισι ετών που κατάφερε να εξασφαλίσει από τον ιδιοκτήτη της Ανζί, Κερίμοφ, όταν στα 38 του αποφάσισε να πάει στη Ρωσία.

42 χρονών ήταν όταν αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο

24 χρόνια αγωνίστηκε ως επαγγελματίας

11 δευτερόλεπτα ήταν ο χρόνος με τον οποίο μπορούσε, στα καλά του χρόνια, να τρέξει τα 100 μέτρα

160 εκατομμύρια ευρώ: αυτά είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, τα χρήματα που κέρδισε από το ποδόσφαιρο και τα οποία του αφαιρέθηκαν από τον τραπεζικό του λογαριασμό

Η εξομολόγηση της καταστροφής

Σε πρόσφατη ομιλία του στο Portugal Football Summit, ο Ρομπέρτο Κάρλος μίλησε ανοιχτά για τη μεγάλη οικονομική περιπέτεια που του κόστισε σχεδόν ολόκληρη την περιουσία που είχε αποκτήσει από το ποδόσφαιρο. Ο Βραζιλιάνος αποκάλυψε ότι έχασε το 99% των χρημάτων που είχε κερδίσει στην καριέρα του, ποσό που ο ίδιος υπολογίζει σε περισσότερα από 160 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με τον πρώην ατζέντη του, αλλά και οικογενειακά ζητήματα, με αποτέλεσμα να αδειάσει ο τραπεζικός του λογαριασμός.

Ο ίδιος περιέγραψε χαρακτηριστικά τη στιγμή που αντιλήφθηκε το μέγεθος της ζημιάς: «Την Πέμπτη πήγα για ύπνο τα μεσάνυχτα και την Παρασκευή έλαβα μια στοίβα εγγράφων, για την ύπαρξη των οποίων δεν γνώριζα τίποτα. Τότε κατάλαβα ότι είχα χάσει όλη την ιστορία μου». Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι έκανε λάθη και προειδοποίησε τους νεότερους ποδοσφαιριστές να προστατεύουν καλύτερα τα χρήματα και το μέλλον τους.

athletiko.gr