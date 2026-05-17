Άχρωμο φινάλε στο Β’ γκρουπ με «λευκή» ισοπαλία

Με τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ε.Ν. Ύψωνα και Ε.Ν. Παραλιμνίου ολοκληρώθηκαν και επίσημα οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων του Β’ γκρουπ, σε ένα παιχνίδι που δύσκολα θα μείνει στη μνήμη μας. Το τελικό 0-0 αποτύπωσε πλήρως την εικόνα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να παρουσιάζονται χωρίς ιδιαίτερη ένταση, ρυθμό και δημιουργικότητα.

Οι φάσεις μπροστά στις δύο εστίες ήταν ελάχιστες, το παιχνίδι κινήθηκε κυρίως στον χώρο του κέντρου και οι τερματοφύλακες πέρασαν ένα από τα πιο ήρεμα απογεύματα της φετινής σεζόν. Η κατοχή μοιράστηκε, όμως έλειψε η ποιότητα στην τελική προσπάθεια και η αποφασιστικότητα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.