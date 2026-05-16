Μέντεζ: «Ευχαριστώ προσωπικά του Γκαρσία και Ρομπέρζ»

«Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν στο σπίτι μας. Όλα τα παιχνίδια με την Πάφο είναι δυνατά. Νομίζω ότι δεν ξεκινήσαμε καλά, όμως καταφέραμε να πετύχουμε ένα γκολ και να προηγηθούμε. Έτσι πήγαμε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο η Πάφος μας δημιούργησε προβλήματα στο τρανζίσιον και ισοφάρισε».

«Προσπαθήσαμε στη συνέχεια να πετύχουμε ακόμα ένα γκολ για να πάρουμε ξανά το προβάδισμα. Δεν διαθέτουμε γρήγορους παίκτες μπροστά, γι' αυτό και ανεβάσαμε πιο ψηλά τα μπακ μας. Έγινε το 1-2, όμως στη συνέχεια κερδίσαμε το πέναλτι και ισοφαρίσαμε. Τώρα, πάμε να τελειώσουμε θετικά τη σεζόν στο παιχνίδι με τον Άρη. Θέλουμε τη δεύτερη θέση».

Για τους Ρομπέρζ και Γκαρσία που αποχωρούν: «Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τους Ρομπέρζ και Γκαρσία, καθώς αυτό ήταν το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι και για τους δύο. Ολοκληρώνουν την παρουσία τους στην ΑΕΚ και τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και σπουδαίοι χαρακτήρες. Τους ευχαριστούμε για όλα και τους ευχόμαστε καλή τύχη στη συνέχεια».