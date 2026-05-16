Σα Πίντο: «Ξέρω τι λέγεται για την κυπριακή διαιτησία, είναι απίστευτο αυτό που είδαμε σήμερα»

«Αξίζαμε τη νίκη, θέλω να καταλάβω τι έγινε στο τέλος του παιχνιδιού. Σταμάτησε το παιχνίδι ενώ πηγαίναμε σε αντεπίθεση, για πέναλτι της ΑΕΚ. Περιμένω τους αναλυτές της διαιτησίας γι’ αυτό. Όλοι προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και οι Κύπριοι ρεφ, ξέρω τι λέγεται για την κυπριακή διαιτησία, είναι απίστευτο αυτό που είδαμε σήμερα, δεν το έχω ζήσει ξανά. Αυτό το πέναλτι σίγουρα δεν ήταν. Όταν δω την ανάλυση θα τοποθετηθώ, δεν μας άξιζε η ισοπαλία αλλά η νίκη. Κανείς δεν είδε το πέναλτι εκτός από αυτό. Τι ήταν αυτό; πέναλτι. Απίστευτο, ελπίζω να μην συμβεί ξανά, δεν είδα κάτι μεμπτό. Περίεργη φάση. Βλέπω ήδη βελτίωση και σκληρή δουλειά από την ομάδα σε αυτά τα τέσσερα ματς».