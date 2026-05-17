Το παραμύθι είχε happy end: Στη Bundesliga η Έλβερσμπεργκ των 13.000 κατοίκων

Η Έλβερσμπεργκ πέτυχε ένα ιστορικό επίτευγμα, γράφοντας τη δική της «σταχτοπούτα» στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Η ομάδα από το μικρό Ζάαρλαντ, που εκπροσωπεί έναν δήμο περίπου 13.000 κατοίκων, πανηγύρισε για πρώτη φορά την άνοδό της στη Bundesliga, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία που μέχρι πρόσφατα φάνταζε απίθανη.

Το σύνολο του Βίνσεντ Βάγκνερ επικράτησε με 3-0 της Πρόισεν Μίνστερ στην Ursapharm-Arena και εξασφάλισε οριστικά τη δεύτερη θέση της 2. Bundesliga, αφήνοντας πίσω του Ανόβερο και Πάντερμπορν στη μάχη της απευθείας ανόδου. Το σκορ άνοιξε ο Κοντέ μόλις στο 11ο λεπτό, ενώ ο Ντουσού πρωταγωνίστησε πετυχαίνοντας δύο γκολ, στο 15’ και στο 66’, σφραγίζοντας τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του.

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς την ιστορία του συλλόγου. Η Έλβερσμπεργκ ιδρύθηκε το 1907, διαλύθηκε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ανασυστάθηκε το 1918 και πέρασε δεκαετίες στις χαμηλές κατηγορίες. Μόλις την τελευταία τριετία καθιερώθηκε στη 2. Bundesliga και φέτος έκανε το άλμα που περίμενε μια ολόκληρη περιοχή.

Η Έλβερσμπεργκ, όμως, είναι η πραγματική πρωταγωνίστρια: Ο πρώτος σύλλογος από το Ζάαρλαντ που φτάνει στη Bundesliga μετά την Ζααρμπρίκεν της σεζόν 1992/93. Ένα ποδοσφαιρικό θαύμα που δύσκολα θα επαναληφθεί!

Υποβιβάστηκε η Φορτούνα Ντίσελντορφ

Παράλληλα, η τελευταία αγωνιστική είχε έντονο σασπένς και στη μάχη της παραμονής. Η Φορτούνα Ντίσελντορφ υποβιβάστηκε μετά το 0-3 από τη Γκρόιτερ Φιρτ, ενώ Μαγδεβούργο, Άρμινια Μπίλεφελντ, Ντινάμο Δρέσδης και Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ εξασφάλισαν την παραμονή τους.

Στα playoffs ανόδου θα βρεθεί η Πάντερμπορν, που θα διεκδικήσει θέση στη μεγάλη κατηγορία απέναντι στη Βόλφσμπουργκ.

