Λατρεία για τον Καζεμίρο στο τελευταίο του ματς στο «Ολντ Τράφορντ»!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει αυτήν την στιγμή τη Νότιγχαμ Φόρεστ, για την προ – τελευταία αγωνιστική της Premier League. Ξεχωριστή αναμέτρηση για τον Καζεμίρο, ο οποίος παίζει το τελευταίο του ματς, μπροστά στο κοινό του «Ολντ Τράφορντ». Το καλοκαίρι αποχωρεί, αλλά όλο το γήπεδο τον αποθεώνει!

Το… last dance του Καζεμίρο στο «Ολντ Τράφορντ» περίμεναν οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι στην αναμέτρηση απέναντι στη Νότιγχαμ, του μοίρασαν απλόχερα την αγάπη τους. Η συμβολή του στην αλλαγή εικόνας της ομάδας είναι τεράστια. Όλο το γήπεδο ήθελε να τον δει, έχουν φτιάξει πανό, σήκωσαν φωτογραφίες. Πραγματικά, πανέμορφη ατμόσφαιρα.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο Βραζιλιάνος μέσος έκανε την είσοδό του στο γήπεδο, μαζί με τα παιδιά του, έχοντας ένα τεράστιο χαμόγελο. Όλο το «Ολντ Τράφορντ» τον περίμενε, είχε ετοιμάσει πανό, φωτογραφίες του και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.

Τα συνθήματα για τον Καζεμίρο δεν σταμάτησαν λεπτό, ενώ χαρακτηριστικά, υπήρχε πανό που έγραφε: «Κόκκινος μέχρι τον… θάνατο».

England365.gr