«Θέμα ημερών να ανακοινώσει την αποχώρησή του ο Γκουαρδιόλα!»

Η «Daily Mail» αποκάλυψε τις σκέψεις του Πεπ Γκουαρδιόλα λίγο πριν το φινάλε της σεζόν. Ο Καταλανός προπονητής πανηγύρισε το Carabao και το FA Cup, κυνηγάει το τρεμπλ με την Premier League, όμως έστω και έτσι θα κλείσει το κεφάλαιό του στο Μάντσεστερ.

Συγκεκριμένα, ο Τζακ Γκόγκαν ανέφερε:

«Η απάντηση από όσους βρίσκονται μέσα στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου και είναι μαζί του καθημερινά, είναι πως ναι, οδεύει προς το τέλος της διαδρομής του. Έχει πάρει αυτή την απόφαση εδώ και μερικές εβδομάδες. Υποστηρίζουν ότι οι φήμες και τα ψιθυρίσματα στα επίσημα του Έτιχαντ, σύμφωνα με τα οποία ο Γκουαρδιόλα ετοιμάζει μια ανατροπή της απόφασής του, δεν έχουν βάση, τουλάχιστον απ’ όσο γνωρίζουν οι ίδιοι.

Θεωρούν πως είναι θέμα ημερών να υπάρξει η επίσημη ανακοίνωση για τη μεγαλύτερη αλλαγή στον σύλλογο από την άφιξη του Καταλανού πριν από μια δεκαετία, με σημαντικές αλλαγές και στο τεχνικό επιτελείο, όπως ο Λορέντσο Μπουεναβεντούρα και ο προπονητής τερματοφυλάκων, Τσάμπι Μανθισιδόρ που αποχωρούν».

Μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή είναι ο Έντσο Μαρέσκα, πρώην βοηθός στη Μάντσεστερ Σίτι και τέως προπονητής της Τσέλσι, από την οποία αποχώρησε την 1η Ιανουαρίου 2026.

