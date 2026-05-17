Η Γιουνάιτεντ έβγαλε… 43 εκατομμύρια, κατά τη διάρκεια του ματς της με τη Νότιγχαμ Φόρεστ!

Η Νάπολι «σφράγισε» τη συμμετοχή της στην Ευρώπη και το Champions League για τη νέα σεζόν και αυτομάτως, η οψιόν αγοράς του Ράσμους Χόιλουντ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενεργοποιήθηκε. Πληρώνει 43 εκατομμύρια, τον κρατά στην Ιταλία και ο Δανός αποχωρεί οριστικά από το «Ολντ Τράφορντ».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προηγούνταν στην 37η αγωνιστική της Premier League με 1-0 απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ισοφαρίστηκε από την τρομερή σέντρα του Άντερσον και το γκολ του Μοράτο, αλλά την ίδια ώρα έβαζε και πολλά εκατομμύρια στα ταμεία της.

Πώς συνέβη αυτό; Φέρει την απόλυτη ευθύνη η Νάπολι, η οποία λίγα λεπτά μετά την επικράτησή της απέναντι στην Πίζα με 3-0, αποφάσισε να διατηρήσει τον Ράσμους Χόιλουντ στο ρόστερ της.

Ως εκ τούτου, ενεργοποιεί την επιλογή να δώσει 43 εκατομμύρια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους Ιταλούς να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τη σεζόν που έκανε.

«Σφράγισαν» οι «παρτενοπέι» τη συμμετοχή τους στην Ευρώπη με τη νίκη αυτή, η ρήτρα έχει επιβεβαιωθεί και ο Δανός επιθετικός αποχωρεί οριστικά από το «Ολντ Τράφορντ».

England365.gr