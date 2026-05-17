ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Γιουνάιτεντ έβγαλε… 43 εκατομμύρια, κατά τη διάρκεια του ματς της με τη Νότιγχαμ Φόρεστ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Γιουνάιτεντ έβγαλε… 43 εκατομμύρια, κατά τη διάρκεια του ματς της με τη Νότιγχαμ Φόρεστ!

Η Νάπολι «σφράγισε» τη συμμετοχή της στην Ευρώπη και το Champions League για τη νέα σεζόν και αυτομάτως, η οψιόν αγοράς του Ράσμους Χόιλουντ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενεργοποιήθηκε. Πληρώνει 43 εκατομμύρια, τον κρατά στην Ιταλία και ο Δανός αποχωρεί οριστικά από το «Ολντ Τράφορντ».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προηγούνταν στην 37η αγωνιστική της Premier League με 1-0 απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ισοφαρίστηκε από την τρομερή σέντρα του Άντερσον και το γκολ του Μοράτο, αλλά την ίδια ώρα έβαζε και πολλά εκατομμύρια στα ταμεία της.

Πώς συνέβη αυτό; Φέρει την απόλυτη ευθύνη η Νάπολι, η οποία λίγα λεπτά μετά την επικράτησή της απέναντι στην Πίζα με 3-0, αποφάσισε να διατηρήσει τον Ράσμους Χόιλουντ στο ρόστερ της.

Ως εκ τούτου, ενεργοποιεί την επιλογή να δώσει 43 εκατομμύρια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους Ιταλούς να είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τη σεζόν που έκανε.

«Σφράγισαν» οι «παρτενοπέι» τη συμμετοχή τους στην Ευρώπη με τη νίκη αυτή, η ρήτρα έχει επιβεβαιωθεί και ο Δανός επιθετικός αποχωρεί οριστικά από το «Ολντ Τράφορντ».

England365.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η ΑΕΚ Aθηνών είναι η απόδειξη ότι δεν μετρούν μόνο τα χρήματα

Απόψεις

|

Category image

«Έσβησε» το όνειρο της παραμονής: Υποβιβάστηκε και ο Πανσερραϊκός στην Super League 2

Ελλάδα

|

Category image

Μπενφίκα: Ο Μουρίνιο επιμένει πως δεν έχει πρόταση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλη η Γιουνάιτεντ πάνω στον Μπρούνο Φερνάντες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λατρεία για τον Καζεμίρο στο τελευταίο του ματς στο «Ολντ Τράφορντ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ έβγαλε… 43 εκατομμύρια, κατά τη διάρκεια του ματς της με τη Νότιγχαμ Φόρεστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόβεντρι: Πάει για το… μπαμ με πρώην παίκτη της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Υπογράφει άμεσα ο Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τούμπας ή Φλόρες;

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Έστω στους… λίγους αγώνες του κυπέλλου

Απόψεις

|

Category image

Αυτοί οι σταρ χάνουν το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Τσέλσι «θύμισε» Λέστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Μίλαν για Μουκουντί – Τον τσεκάρουν ακόμη, Γουέστ Χαμ και Μπρέντφορντ»

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Τι αλλάζει στην άμυνα ο Μεντιλίμπαρ με την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Μεγαλώνουμε… σοβαρά

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη