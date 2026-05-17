ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπενφίκα: Ο Μουρίνιο επιμένει πως δεν έχει πρόταση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπενφίκα: Ο Μουρίνιο επιμένει πως δεν έχει πρόταση

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δήλωσε και πάλι πως δεν έχει κάποια πρόταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης και πως το πιθανότερο είναι να παραμείνει στη Μπενφίκα

Παρά τα δημοσιεύματα, που τον θέλουν έτοιμο να αναλάβει τα ηνία των «μερένχες» την ερχόμενη εβδομάδα, ο έμπειρος προπονητής τονίζει πως το πιθανότερο σενάριο είναι να μείνει στην Μπενφίκα. Όμως, παραδέχτηκε πως κάτι… τρέχει, με τη «Βασίλισσα» της Ευρώπης, παρότι δεν έχει έρθει σε επαφή με τον Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο Μουρίνιο ξεκαθάρισε πως θα ακούσει την ισπανική ομάδα, αν επικοινωνήσει μαζί και στη συνέχεια θα αποφασίσει.

Αρχικά, ο Μουρίνιο δήλωσε: «Δεν ξέρω, όταν μάθω, θα πω. Υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσω, ναι. Η πρόθεσή μου είναι να δω τι θα έχω την επόμενη εβδομάδα. Αντικειμενικά, έχω μια προσφορά ανανέωσης από την Μπενφίκα, την οποία εκτιμώ όσο και την ευκαιρία που μου δόθηκε να προπονήσω την Μπενφίκα πριν από μήνες. Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες δεν ήθελα να ασχοληθώ με το μέλλον μου, με το τι λέγεται και τι δεν λέγεται. Κανείς μας δεν είναι ηλίθιος. Προφανώς, κάτι συμβαίνει, αλλά, όπως είπα, δεν υπάρχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο, δεν υπάρχει συμβόλαιο στο τραπέζι, δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ εμού και του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ εμού και οποιουδήποτε σημαντικού στη δομή του συλλόγου. Αυτή τη στιγμή, το μόνο πραγματικό που υπάρχει είναι μια προσφορά από την Μπενφίκα».

Και συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Αυτή τη στιγμή είναι 99% σίγουρο ότι θα μείνω στην Μπενφίκα, επειδή έχω συμβόλαιο και μια προσφορά που δεν έχω δει ακόμα, αλλά ο ατζέντης μου είπε ότι ήταν μια εξαιρετική πρόταση. Από την πλευρά της Ρεάλ, αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα, αλλά προφανώς, επαναλαμβάνω, κανείς μας δεν είναι ηλίθιος. Το μόνο που συμβαίνει σε αυτό το σημείο είναι συζητήσεις μεταξύ του Ζόρζε Μέντες και της Ρεάλ».

Τέλος, ο Μουρίνιο δήλωσε: «Εξαρτάται από την προσφορά, από το τι θέλουν από μένα. Δεν μιλάμε για περισσότερα ή λιγότερα χρήματα, αλλά για το τι θέλουν από μένα, αν είμαι σε θέση να πετύχω αυτό που προτείνουν, το εργασιακό προφίλ που προτείνουν. Θέλω να έχω τον χρόνο μου να αναλύσω, να σκεφτώ και να αποφασίσω μόνος μου. Η Μπενφίκα είναι Μπενφίκα και αυτό που νιώθω για την Μπενφίκα δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί. Έχω περάσει όλη μου την καριέρα κρύβοντάς το, αλλά τώρα είναι αδύνατο να το κρύψω. Αλλά είναι η καριέρα μου, θα δούμε τι θα συμβεί».

Novasports.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η ΑΕΚ Aθηνών είναι η απόδειξη ότι δεν μετρούν μόνο τα χρήματα

Απόψεις

|

Category image

«Έσβησε» το όνειρο της παραμονής: Υποβιβάστηκε και ο Πανσερραϊκός στην Super League 2

Ελλάδα

|

Category image

Μπενφίκα: Ο Μουρίνιο επιμένει πως δεν έχει πρόταση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλη η Γιουνάιτεντ πάνω στον Μπρούνο Φερνάντες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λατρεία για τον Καζεμίρο στο τελευταίο του ματς στο «Ολντ Τράφορντ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ έβγαλε… 43 εκατομμύρια, κατά τη διάρκεια του ματς της με τη Νότιγχαμ Φόρεστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόβεντρι: Πάει για το… μπαμ με πρώην παίκτη της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Υπογράφει άμεσα ο Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τούμπας ή Φλόρες;

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Έστω στους… λίγους αγώνες του κυπέλλου

Απόψεις

|

Category image

Αυτοί οι σταρ χάνουν το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Τσέλσι «θύμισε» Λέστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Μίλαν για Μουκουντί – Τον τσεκάρουν ακόμη, Γουέστ Χαμ και Μπρέντφορντ»

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Τι αλλάζει στην άμυνα ο Μεντιλίμπαρ με την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Μεγαλώνουμε… σοβαρά

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη