Παναθηναϊκός: Η στάση της Σπόρτινγκ για τον Βαγιαννίδη και ο Ολυμπιακός

Η επιστροφή του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό συναντά σημαντικά εμπόδια, καθώς η Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέρριψε το ενδεχόμενο παραχώρησης του παίκτη με τη μορφή δανεισμού. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της πορτογαλικής ιστοσελίδας “Leonino”, η διοίκηση των «λιονταριών» ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να συναινέσει σε μια προσωρινή μετακίνηση προς τον σύλλογο με τον οποίο διαπραγματεύτηκε ένα πολύ υψηλό ποσό το περασμένο καλοκαίρι.

Η Σπόρτινγκ SAD (η διαχειρίστρια εταιρεία του κλαμπ) εμφανίζεται ανοιχτή σε συζητήσεις με την ελληνική ομάδα μόνο υπό διαφορετικούς όρους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν είτε κανονική μεταγραφή, είτε μια οικονομικά συμφέρουσα συμφωνία για την ίδια. Ο απλός δανεισμός δεν συγκεντρώνει καμία πιθανότητα έγκρισης στο «Ζοσέ Αλβαλάδε».

Έχοντας δαπανήσει περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, η Σπόρτινγκ εξακολουθεί να βλέπει τον 25χρονο δεξιό μπακ-χαφ ως ένα περιουσιακό στοιχείο με περιθώρια εξέλιξης και μεταπωλητικής αξίας. Ακόμα και αν δεν έχει καθιερωθεί στην αρχική ενδεκάδα, οι Πορτογάλοι δεν επιθυμούν να διευκολύνουν την αποχώρησή του χωρίς σημαντικό οικονομικό όφελος.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον για τον Έλληνα διεθνή κορυφώνεται, καθώς στο παιχνίδι της διεκδίκησής του έχει μπει δυναμικά και ο Ολυμπιακός. Όπως ανέφερε προ ημερών το συγκεκριμένο Μέσο, οι Πειραιώτες έχουν δείξει ζεστό ενδιαφέρον για τον Βαγιαννίδη και είναι μία από τις ομάδες που θα κινηθούν για την απόκτηση του, αν το προσεχές καλοκαίρι βρουν πρόσφορο έδαφος.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ο Βαγιαννίδης —η χρηματιστηριακή αξία του οποίου αποτιμάται στα 11 εκατομμύρια ευρώ— κατέγραψε 31 συμμετοχές με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, αγωνιζόμενος συνολικά για 1.785 λεπτά, στα οποία μοίρασε 7 ασίστ.

