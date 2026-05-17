ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Η στάση της Σπόρτινγκ για τον Βαγιαννίδη και ο Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παναθηναϊκός: Η στάση της Σπόρτινγκ για τον Βαγιαννίδη και ο Ολυμπιακός

Τι αναφέρουν οι Πορτογάλοι για το ενδεχόμενο δανεισμού του διεθνή μπακ στον Παναθηναϊκό και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού

Η επιστροφή του Γιώργου Βαγιαννίδη στον Παναθηναϊκό συναντά σημαντικά εμπόδια, καθώς η Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέρριψε το ενδεχόμενο παραχώρησης του παίκτη με τη μορφή δανεισμού. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της πορτογαλικής ιστοσελίδας “Leonino”, η διοίκηση των «λιονταριών» ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να συναινέσει σε μια προσωρινή μετακίνηση προς τον σύλλογο με τον οποίο διαπραγματεύτηκε ένα πολύ υψηλό ποσό το περασμένο καλοκαίρι.

Η Σπόρτινγκ SAD (η διαχειρίστρια εταιρεία του κλαμπ) εμφανίζεται ανοιχτή σε συζητήσεις με την ελληνική ομάδα μόνο υπό διαφορετικούς όρους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν είτε κανονική μεταγραφή, είτε μια οικονομικά συμφέρουσα συμφωνία για την ίδια. Ο απλός δανεισμός δεν συγκεντρώνει καμία πιθανότητα έγκρισης στο «Ζοσέ Αλβαλάδε».

Έχοντας δαπανήσει περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, η Σπόρτινγκ εξακολουθεί να βλέπει τον 25χρονο δεξιό μπακ-χαφ ως ένα περιουσιακό στοιχείο με περιθώρια εξέλιξης και μεταπωλητικής αξίας. Ακόμα και αν δεν έχει καθιερωθεί στην αρχική ενδεκάδα, οι Πορτογάλοι δεν επιθυμούν να διευκολύνουν την αποχώρησή του χωρίς σημαντικό οικονομικό όφελος.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον για τον Έλληνα διεθνή κορυφώνεται, καθώς στο παιχνίδι της διεκδίκησής του έχει μπει δυναμικά και ο Ολυμπιακός. Όπως ανέφερε προ ημερών το συγκεκριμένο Μέσο, οι Πειραιώτες έχουν δείξει ζεστό ενδιαφέρον για τον Βαγιαννίδη και είναι μία από τις ομάδες που θα κινηθούν για την απόκτηση του, αν το προσεχές καλοκαίρι βρουν πρόσφορο έδαφος.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ο Βαγιαννίδης —η χρηματιστηριακή αξία του οποίου αποτιμάται στα 11 εκατομμύρια ευρώ— κατέγραψε 31 συμμετοχές με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, αγωνιζόμενος συνολικά για 1.785 λεπτά, στα οποία μοίρασε 7 ασίστ.

Novasports.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΕλλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άχρωμο φινάλε στο Β’ γκρουπ με «λευκή» ισοπαλία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Η στάση της Σπόρτινγκ για τον Βαγιαννίδη και ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

«Θέμα ημερών να ανακοινώσει την αποχώρησή του ο Γκουαρδιόλα!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατροπή στο φινάλε και προβάδισμα για ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

«Είχα έναν φίλο, τον λένε Μικέλ και είναι ανταγωνιστικός»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

“Μάτια” του Ολυμπιακού στον πρώτο σκόρερ της γαλλικής Ligue 2!

Ελλάδα

|

Category image

Η ΑΕΚ Aθηνών είναι η απόδειξη ότι δεν μετρούν μόνο τα χρήματα

Απόψεις

|

Category image

«Έσβησε» το όνειρο της παραμονής: Υποβιβάστηκε και ο Πανσερραϊκός στην Super League 2

Ελλάδα

|

Category image

Μπενφίκα: Ο Μουρίνιο επιμένει πως δεν έχει πρόταση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλη η Γιουνάιτεντ πάνω στον Μπρούνο Φερνάντες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λατρεία για τον Καζεμίρο στο τελευταίο του ματς στο «Ολντ Τράφορντ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ έβγαλε… 43 εκατομμύρια, κατά τη διάρκεια του ματς της με τη Νότιγχαμ Φόρεστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόβεντρι: Πάει για το… μπαμ με πρώην παίκτη της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Υπογράφει άμεσα ο Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τούμπας ή Φλόρες;

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη