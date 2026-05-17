«ΑΕΚ για Radosław Zelezny!»
Σύμφωνα με ανάρτηση του Rudy Galetti, η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 19χρονο Πολωνό τερματοφύλακα της Ρόμα
Ο εν λόγω ρεπόρτερ σημειώνει πως η ΑΕΚ, μαζί με άλλες κυπριακές αλλά και πολωνικές ομάδες, ενδιαφέρονται για την απόκτηση του νεαρού τεματοφύλακα της Ρόμα.
Ο Zelezny έχει ύψος 1.93 και είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές της χώρας του. Στην Ρόμα μετακόμισε τον περασμένο Ιούλιο και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029
Τα προηγούμενα χρόνια αγωνίστηκε και στις μικρές ομάδες της Γιουβέντους.
🚨🧤 EXCL | AEK Larnaka are interested in Radosław Zelezny.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 16, 2026
Other Cypriot clubs - along with Polish sides - are also monitoring the AS Roma GK.
As exclusively revealed weeks ago, the 19-year-old is expected to leave on loan this summer to gain regular first-team experience. pic.twitter.com/q8nA0rhTVu