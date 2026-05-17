«ΑΕΚ για Radosław Zelezny!»

Ο εν λόγω ρεπόρτερ σημειώνει πως η ΑΕΚ, μαζί με άλλες κυπριακές αλλά και πολωνικές ομάδες, ενδιαφέρονται για την απόκτηση του νεαρού τεματοφύλακα της Ρόμα.

Ο Zelezny έχει ύψος 1.93 και είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές της χώρας του. Στην Ρόμα μετακόμισε τον περασμένο Ιούλιο και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029

Τα προηγούμενα χρόνια αγωνίστηκε και στις μικρές ομάδες της Γιουβέντους.