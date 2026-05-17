Επιστροφή στις νίκες για τον ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να κλείνουν την «μαγική» σεζόν τους με νίκη επί του Βόλου με σκορ 3-1
Μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας Betsson είχαν κάνει τρεις σερί ήττες
Αυλαία με νίκη έριξε ο ΟΦΗ στη φετινή Stoiximan Super League. Οι Κρητικοί έφυγαν με το «διπλό» από τον Βόλο κόντρα στην ομάδα της Μαγνησίας με σκορ 3-1 σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής των play offs. Άλλωστε, η ομάδα του Ηρακλείου είχε κατακτήσει το κύπελλο νωρίτερα και έχει πάρει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο, οπότε πλέον έπαιζε χωρίς άγχος.
