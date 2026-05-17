Ανατροπή στο φινάλε και προβάδισμα για ΑΕΚ

Η Πετρολίνα ΑΕΚ πήρε τη μεγάλη νίκη με 76-75 απέναντι στον Κεραυνό στο Κίτιον και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της ECOMMBX Basket League

Σε ένα παιχνίδι με ένταση, διακυμάνσεις και δραματικό φινάλε, η ομάδα της Λάρνακας βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει από το -10 της τέταρτης περιόδου και να κρατήσει την έδρα της, παίρνοντας ξανά προβάδισμα στη σειρά των τελικών.

Ο Κεραυνός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 27-22, ενώ διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 44-40. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, φτάνοντας ακόμη και στο +10, με σημαντικές λύσεις από τους Burns, Crockett και Τίγκα.

Η ΑΕΚ όμως αντέδρασε στην τέταρτη περίοδο. Με ηγέτες τους Cooper και Hollingsworth, αλλά και καθοριστικές παρουσίες των Hunt και McKinnis κοντά στο καλάθι, οι «κιτρινοπράσινοι» άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά. Από το 62-72, η ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη έτρεξε την ανατροπή στα τελευταία λεπτά και πέρασε μπροστά στα 18 δευτερόλεπτα πριν το τέλος με βολές του Jesse Hunt για το 76-75.

Στην τελευταία κατοχή, ο Κεραυνός είχε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη, όμως το σουτ του Νίκου Στυλιανού δεν βρήκε στόχο, με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει μία τεράστια επικράτηση μπροστά στον κόσμο της.

Για την Πετρολίνα ΑΕΚ, ο Talon Cooper σημείωσε 19 πόντους, ο Taveion Hollingsworth πρόσθεσε 16 με 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Jesse Hunt είχε 12 πόντους και 14 ριμπάουντ. Από τον Κεραυνό, ξεχώρισαν οι Burns με 19 πόντους και Crockett με 18.

Τα δεκάλεπτα: 22-27, 40-44, 53-61, 76-75.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 16 (2), Cooper 19 (3), Nottage 9 (1), McKinnis 12, Diggs 8 (2), Γιανναράς, Hune 12, Παντελή.Κεραυνός (Βασίλης Κούνας): Huntley-Hatfield 4, Burns 19, Μιχαήλ 6, Wright 4, Crockett 18 (1), Πασιαλής 10, Στυλιανού 3 (1), Φ. Τίγκας 11 (2), Σ. Τίγκας.

