Όλη η Γιουνάιτεντ πάνω στον Μπρούνο Φερνάντες

Ισοφάρισε τα ρεκόρ των Ανρί και Ντε Μπρόινε!

Τις 20 ασίστ στην Premier League έφτασε ο Μπρούνο Φερνάντες και «έπιασε» το ρεκόρ των Τιερί Ανρί και Κέβιν Ντε Μπρόινε. Μένει… μία πάσα ακόμη, αλλά ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποθεώνεται δικαιολογημένα από όλη την Αγγλία!

Είναι απίστευτο, έμελλε να συμβεί, το έκανε και «ξέσπασε» ο Μπρούνο Φερνάντες!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κάνει το 3-1 απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ στην 37η αγωνιστική της Premier League, ο Εμπουεμό είναι ο σκόρερ, αλλά όλοι έπεσαν πάνω στον Μπρούνο Φερνάντες.

Ο λόγος; Διότι με το φοβερό γύρισμά του, βρήκε τον Καμερουνέζο και κατέγραψε την 20η του τελική πάσα στην φετινή Premier League, «ισοφαρίζοντας» τα ρεκόρ των Τιερί Ανρί και Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Αυτομάτως, όλοι οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπεσαν πάνω του, τον αποθέωσαν και ο κόσμος άρχισε να φωνάζει το όνομά του στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο κορυφαίος παίκτης της Premier League δικαιολόγησε για ακόμη μία φορά πως αποτελεί τον πιο επιδραστικό παίκτη μακράν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

