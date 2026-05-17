Στο ερώτημα Τούμπας ή Φλόρες η απάντηση είναι μόνο μία. Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε τον Βραζιλιάνο Λούκα Φλόρες, ο Κύπριος Ιωακείμ Τούμπας ήταν καλύτερος και με διαφορά. Ευκαιρίες πήραν και οι δύο και η εικόνα τους καταγράφηκε στο γήπεδο. Ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς έδωσε και στους δύο την ευκαιρία και αυτός που τον δικαίωσε ήταν ο Τούμπας.

Με αποδείξεις

Με στατιστικά και αποδείξεις ο Τούμπας ήταν πιο σταθερός και καλύτερος στην εστία του Εθνικού. Μπορεί ο Φλόρες να έφυγε πυροβολώντας από το Δασάκι αλλά ο Τούμπας με τις εμφανίσεις του μάλλον τον διαψεύδει. Επιπλέον το να φεύγεις και να πυροβολείς δείχνει και έλλειψη σεβασμού προς τον συνάδελφο σου και τούτο είναι κάτι που δεν τιμά ιδιαίτερα τον Φλόρες.

Τα τρία τελευταία του Τούμπα

Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ πίσω για να αναδείξουμε τις πολύ καλές εμφανίσεις του Τούμπα. Στα τελευταία κρίσιμα παιχνίδια θυμίζουμε απλά το μηδέν παθητικό με την Ανόρθωση που δεν επέτρεψε παραβίαση της εστίας του και έδωσε τους τρεις βαθμούς. Την κορυφαία απόκρουση με τον Ολυμπιακό στην τελευταία φάση του αγώνα που έδωσε την νίκη και τους τρεις βαθμούς στον Εθνικό. Τις εντυπωσιακές αποκρούσεις που έκανε στην ήττα από τον Ακρίτα όπου νικήθηκε μόνο με πέναλτι που δει είχε καμία ευθύνη. Ακόμη και στο τελευταίο αδιάφορο με την Ομόνοια Αραδίππου που έπαιξε μόνο στο πρώτο ημίχρονο πραγματοποίησε σωτήριες επεμβάσεις.

Το τελευταίο του Φλόρες

Στο πρώτο παιχνίδι του Βέσκο Μιχαήλοβιτς στον πάγκο του Εθνικού στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Δασάκι ο Σερβοκύπριος τεχνικός έβαλε τον Φλόρες. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας τον «κρέμασε» στο 71’ με κακή αντίδραση στο γκολ που δέχθηκε από τον Ιβάνοβιτς που στοίχισε την ήττα στον Εθνικό. Ήττα που ανάμεσα σε άλλα στοίχισε και στον υποβιβασμό. Για αυτό και ο Μιχαήλοβιτς στην συνέχεια προτίμησε τον Τούμπα που τον έβγαλε ασπροπρόσωπο.

Τον κέρδισε ο Τούμπας

Επιπρόσθετα ο Φλόρες πραγματοποίησε μια μέτρια χρονιά με αστάθεια στην απόδοση του. Μόνος του έχασε την θέση του βασικού τερματοφύλακα ή εάν προτιμάται καλύτερα την κέρδισε με το σπαθί του ο Τούμπας. Οπότε ο Φλόρες με τον εαυτό του θα πρέπει να τα έχει πρώτα και πάνω από όλα.