ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τούμπας ή Φλόρες;

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Τούμπας ή Φλόρες;

Στο ερώτημα Τούμπας ή Φλόρες η απάντηση είναι μόνο μία. Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε τον Βραζιλιάνο Λούκα Φλόρες, ο Κύπριος Ιωακείμ Τούμπας ήταν καλύτερος και με διαφορά. Ευκαιρίες πήραν και οι δύο και η εικόνα τους καταγράφηκε στο γήπεδο. Ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς έδωσε και στους δύο την ευκαιρία και αυτός που τον δικαίωσε ήταν ο Τούμπας.

Με αποδείξεις

Με στατιστικά και αποδείξεις ο Τούμπας ήταν πιο σταθερός και καλύτερος στην εστία του Εθνικού. Μπορεί ο Φλόρες να έφυγε πυροβολώντας από το Δασάκι αλλά ο Τούμπας με τις εμφανίσεις του μάλλον τον διαψεύδει. Επιπλέον το να φεύγεις και να πυροβολείς δείχνει και έλλειψη σεβασμού προς τον συνάδελφο σου και τούτο είναι κάτι που δεν τιμά ιδιαίτερα τον Φλόρες.

Τα τρία τελευταία του Τούμπα

Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ πίσω για να αναδείξουμε τις πολύ καλές εμφανίσεις του Τούμπα. Στα τελευταία κρίσιμα παιχνίδια θυμίζουμε απλά το μηδέν παθητικό με την Ανόρθωση που δεν επέτρεψε παραβίαση της εστίας του και έδωσε τους τρεις βαθμούς. Την κορυφαία απόκρουση με τον Ολυμπιακό στην τελευταία φάση του αγώνα που έδωσε την νίκη και τους τρεις βαθμούς στον Εθνικό. Τις εντυπωσιακές αποκρούσεις που έκανε στην ήττα από τον Ακρίτα όπου νικήθηκε μόνο με πέναλτι που δει είχε καμία ευθύνη. Ακόμη και στο τελευταίο αδιάφορο με την Ομόνοια Αραδίππου που έπαιξε μόνο στο πρώτο ημίχρονο πραγματοποίησε σωτήριες επεμβάσεις.

Το τελευταίο του Φλόρες

Στο πρώτο παιχνίδι του Βέσκο Μιχαήλοβιτς στον πάγκο του Εθνικού στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Δασάκι ο Σερβοκύπριος τεχνικός έβαλε τον Φλόρες. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας τον «κρέμασε» στο 71’ με κακή αντίδραση στο γκολ που δέχθηκε από τον Ιβάνοβιτς που στοίχισε την ήττα στον Εθνικό. Ήττα που ανάμεσα σε άλλα στοίχισε και στον υποβιβασμό. Για αυτό και ο Μιχαήλοβιτς στην συνέχεια προτίμησε τον Τούμπα που τον έβγαλε ασπροπρόσωπο.

Τον κέρδισε ο Τούμπας

Επιπρόσθετα ο Φλόρες πραγματοποίησε μια μέτρια χρονιά με αστάθεια στην απόδοση του. Μόνος του έχασε την θέση του βασικού τερματοφύλακα ή εάν προτιμάται καλύτερα την κέρδισε με το σπαθί του ο Τούμπας. Οπότε ο Φλόρες με τον εαυτό του θα πρέπει να τα έχει πρώτα και πάνω από όλα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η ΑΕΚ Aθηνών είναι η απόδειξη ότι δεν μετρούν μόνο τα χρήματα

Απόψεις

|

Category image

«Έσβησε» το όνειρο της παραμονής: Υποβιβάστηκε και ο Πανσερραϊκός στην Super League 2

Ελλάδα

|

Category image

Μπενφίκα: Ο Μουρίνιο επιμένει πως δεν έχει πρόταση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλη η Γιουνάιτεντ πάνω στον Μπρούνο Φερνάντες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λατρεία για τον Καζεμίρο στο τελευταίο του ματς στο «Ολντ Τράφορντ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γιουνάιτεντ έβγαλε… 43 εκατομμύρια, κατά τη διάρκεια του ματς της με τη Νότιγχαμ Φόρεστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόβεντρι: Πάει για το… μπαμ με πρώην παίκτη της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Υπογράφει άμεσα ο Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τούμπας ή Φλόρες;

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Έστω στους… λίγους αγώνες του κυπέλλου

Απόψεις

|

Category image

Αυτοί οι σταρ χάνουν το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Τσέλσι «θύμισε» Λέστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Μίλαν για Μουκουντί – Τον τσεκάρουν ακόμη, Γουέστ Χαμ και Μπρέντφορντ»

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Τι αλλάζει στην άμυνα ο Μεντιλίμπαρ με την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Μεγαλώνουμε… σοβαρά

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη