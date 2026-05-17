Η ΑΕΚ Aθηνών είναι η απόδειξη ότι δεν μετρούν μόνο τα χρήματα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Το φετινό παράδειγμα της ΑΕΚ Αθηνών, που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, παρόλο που ήταν το απόλυτο αουτσάιντερ στην αρχή της περιόδου, αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη ότι στο ποδόσφαιρο δεν μετρούν μόνο τα χρήματα.

Βέβαια, αυτά είναι που κάνουν κουμάντο στις πλείστες των περιπτώσεων, ωστόσο δεν είναι μόνο τα λεφτά που φτιάχνουν τις ομάδες. H ΑΕΚ είχε φέτος το μικρότερο total market value από τις υπόλοιπες τρεις μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΠΑΟ, σύμφωνα με το Transfermarkt. Η αξία του ρόστερ του Ολυμπιακού Πειραιώς κυμαίνεται στα 137 εκατομμύρια ευρώ, του ΠΑΟΚ στα 97 εκατομμύρια και του Παναθηναϊκού στα 86 εκατομμύρια.

Το total market value της πρωταθλήτριας ΑΕΚ ίσα που ξεπερνά τα 73 εκατομμύρια ευρώ… Τα λεφτά, όμως, δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία. Πρέπει να επενδύσεις σωστά και στο ποδόσφαιρο. Το κλειδί της επιτυχία της φετινής ΑΕΚ ακούει στ’ όνομα Μάρκο Νίκολιτς. Δεν γνωρίζω τι θα κάνει του χρόνου ή τα επόμενα χρόνια ο Σέρβος τεχνικός. Άλλωστε, ουδείς υπογράφει συμβόλαιο με τους τίτλους και τις επιτυχίες. Φέτος, όμως, ο Νίκολιτς ήταν αδιαμφισβήτητα ο MVP της ομάδας του για τον απλούστατο λόγο ότι «κέρδισε» τα αποδυτήρια. Μετέτρεψε τους παίκτες του στους πιο φανατικούς του υποστηρικτές, παίρνοντας απ’ αυτούς το 100% των δυνατοτήτων τους. Και φυσικά, ακόμα ένα μυστικό της επιτυχίας ήταν η «χημεία» και το δέσιμο διοίκησης, τεχνικού διευθυντή και τεχνικής ηγεσίας.

Δεν είχε την υπερομάδα η ΑΕΚ, ούτε τους πολλούς παιχταράδες. Ούτε έπαιξε θεαματικό ποδόσφαιρο στους περισσότερους αγώνες της. Ήταν, όμως, ομάδα προπονητή. Έβγαζε υγεία. Είχε συνοχή και σταθερότητα στη μεγαλύτερη διάρκεια του μαραθωνίου, φορμαρίστηκε την κατάλληλη περίοδο, ήταν κυνική κι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των ανταγωνιστών της. Η περίπτωση της ΑΕΚ είναι προς παραδειγματισμό κάποιων ομάδων εδώ στην Κύπρο, που κάθε χρόνο «πιππιλίζουν» την καραμέλα του προϋπολογισμού, θέλοντας να δικαιολογήσουν την αδυναμία τους να κατακτήσουν ένα πρωτάθλημα…

 

