«Έσβησε» το όνειρο της παραμονής: Υποβιβάστηκε και ο Πανσερραϊκός στην Super League 2
Ο Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό και με το τελικό αποτέλεσμα αποχαιρέτησε και μαθηματικά τη Super League
Μετά την ΑΕΛ Novibet, που το Σάββατο είδε τις τελευταίες ελπίδες της για παραμονή να χάνονται, σειρά πήρε και ο Πανσερραϊκός να υποβιβαστεί και μαθηματικά στη Super League 2.
Η ομάδα των Σερρών, η οποία δεν αγωνίστηκε το Σάββατο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, μπήκε στο εξ αναβολής παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στον Παναιτωλικό γνωρίζοντας πως μόνο η νίκη θα την κρατούσε «ζωντανή» στη μάχη της σωτηρίας.
