«Είχα έναν φίλο, τον λένε Μικέλ και είναι ανταγωνιστικός»

Η συνάντηση των Ισπανών και μια κόντρα που «γεννιέται»!

Ο Τσάμπι Αλόνσο ανέλαβε τη θέση του προπονητή στην Τσέλσι για τη νέα σεζόν, όμως στην επικαιρότητα επανήλθαν κάποιες δηλώσεις του, για τον συμπατριώτη και προπονητή της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα. Ήταν φίλοι, από μικρή ηλικία. Τη νέα σεζόν, θα είναι αντίπαλοι, σε δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν σίγουρα, όλα τα τρόπαια. Μια νέα ισπανική κόντρα γεννιέται, με τη φιλιά να παραμένει στην… άκρη. Τουλάχιστον, εντός των τεσσάρων γραμμών.

Δύο προπονητές, που κάποτε ήταν παιδιά. Στόχος και όνειρό τους, να πετύχουν. Το έχουν καταφέρει, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Ο ένας από τους δύο θα βρίσκεται στον πάγκο της Τσέλσι τη νέα σεζόν, ενώ ο άλλος μπορεί να κάνει «νταμπλ» με την Άρσεναλ. Μικέλ Αρτέτα και Τσάμπι Αλόνσο συναντούν ο ένας τον άλλον, αλλά πλέον δεν είναι… σύμμαχοι!

Το 2024, ο Τσάμπι Αλόνσο, είχε μοιραστεί κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον προπονητή της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα. Ήταν φίλοι από παιδιά, καθώς ήταν και από την ίδια χώρα. Είχαν κοινό στόχο. Ήθελα να πετύχουν στο ποδόσφαιρο. Το κατάφεραν, ακόμη το καταφέρνουν. Όμως ο καθένας τώρα, έχει την αποστολή του.

Παίζει για την ομάδα του και κοιτά τη δική του επιτυχία. Οι «μονομαχίες» μεταξύ Τσέλσι και Άρσεναλ θα έχουν αρκετό ενδιαφέρον τη νέα σεζόν, με τους δύο τεχνικούς να αφήνουν για λίγο τη φιλία στην άκρη!

Ο Ισπανός τεχνικός της Τσέλσι, είχε δηλώσει πως:

«Ήμουν τυχερός που είχα έναν φίλο στη γειτονιά μας που ήταν επίσης τρελός με το ποδόσφαιρο. Το όνομά του ήταν Μικέλ. Κάθε μέρα παίρναμε τα skateboards μας και κατεβαίναμε στην παραλία για να παίξουμε τένις, να κάνουμε σερφ και φυσικά να παίξουμε ποδόσφαιρο.

«Αυτό το παιδί ήταν ίσως ακόμα πιο τρελός από μένα για το ποδόσφαιρο. Ήταν λίγο μικρότερος από μένα και τους φίλους μου — μόνο μερικούς μήνες ίσως, αλλά ξέρεις πώς πάντα “σπρώχνεις” τους μικρότερους φίλους σου σε εκείνη την ηλικία.

«Ήθελε να κερδίζει τόσο πολύ, ήταν τρομερά ανταγωνιστικός, ένα… τέρας».

England365.gr

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

