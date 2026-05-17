“Μάτια” του Ολυμπιακού στον πρώτο σκόρερ της γαλλικής Ligue 2!

Την παράδοση των μεγάλων Μαροκινών σέντερ-φορ που ξεκίνησε ο Γιουσέφ Ελ-Αραμπί, δίνοντας την σκυτάλη στον Αγιούμπ Ελ-Κααμπί, πιθανώς να θέλει να συνεχίσει ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με το Foot Mercato, οι ερυθρόλεκοι έχουν στο στόχαστρο τον πρώτο σκόρερ της φετινής Ligue 2, Τοφίκ Μπενταγέμπ.

Ο 24χρονος Μαροκινός σέντερ-φορ πέτυχε φέτος 28 γκολ με την φανέλα της Τρουά και εκτός του Ολυμπιακού έχει τραβήξει τα βλέμματα της Αλαβές και της Σάλκε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τρουά τον κοστολογεί με ένα ποσό τουλάχιστον τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τονίζεται ότι για την απόκτηση του ερίζουν και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, αφού με τα γκολ ήταν ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες στην άνοδο της Τρουά στην Ligue 1.

