Premier League: Καρέ της γκέλας και κακός χαμός για την Ευρώπη

Η αδυναμία των Μπράιτον, Μπρέντφορντ, Έβερτον και Φούλαμ να νικήσουν περιέπλεξε τα πράγματα όσον αφορά στην έξοδο στην Ευρώπη στην Premier League

Σε θρίλερ έχει εξελιχτεί η ευρωπαϊκή έξοδος στην Premier League, με τα αποτελέσματα της Κυριακής (17/5) να αφήνουν την κατάσταση ακόμη πιο μπλεγμένη. Η Μπράιτον αρχικά, ηττήθηκε 1-0 εκτός έδρας από την αδιάφορη Λιντς και παρέμεινε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας, χάνοντας σημαντική ευκαιρία να εξασφαλίσει από σήμερα μία θέση στην οκτάδα.

Οι Γλάροι ήταν ανώτεροι και είχαν μπόλικες καλές στιγμές για γκολ αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκαν και... τιμωρήθηκαν στις καθυστερήσεις από τον Κάλβερτ-Λιούιν, που χάρισε τη νίκη στα Παγώνια. Για τους ηττημένους, πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο 82ο λεπτό ο Μπάμπης Κωστούλας.

Χαμένη ευκαιρία για Μπρέντφορντ

Την ευκαιρία να προσπεράσει την Μπράιτον έχασε η Μπρέντφορντ, που έφερε 2-2 εντός έδρας με την αδιάφορη Κρίσταλ Πάλας. Οι Αετοί προηγήθηκαν δις με Σαρ (6' πέν.) και Γουόρτον (52'), ωστόσο ο Ουατάρα Σα γλίτωσε την ομάδα του από τα χειρότερα, ισοφαρίζοντας στο 40' και στο 88'. Όγδοη στη βαθμολογία η Μπρέντφορντ, που την τελευταία αγωνιστική θα παίξει με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ...

«Χαρακίρι» για τη Φούλαμ

Η Φούλαμ αναδείχθηκε ισόπαλη, 1-1, εκτός έδρας με τη Γουλβς και βλέπει την Ευρώπη να κάνει... φτερά. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Μανέ στο 25ο λεπτό και η ομάδα του Μάρκο Σίλβα ισοφάρισε με τον Ρόμπινσον από τα έντεκα βήματα στο 45+3'. Οι φιλοξενούμενοι είναι στη 12η θέση με 49 βαθμούς και την τελευταία αγωνιστική θέλουν νίκη και -τραβηγμένο- συνδυασμό αποτελεσμάτων για να έχουν ελπίδες για ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Οι Μαύρες Γάτες... έφαγαν τα Ζαχαρωτά!

Τεράστιο διπλό για τη Σάντερλαντ στην έδρα της Έβερτον με 3-1. Η... Σταχτοπούτα της φετινής Premier League είναι η ευχάριστη έκπληξη της χρονιάς, βρίσκεται στην 9η θέση και είναι στο... κόλπο της Ευρώπης για την επόμενη σεζόν. Αντίθετα οι γηπεδούχοι έχουν πτωτική πορεία πολλών αγωνιστικών, είναι πλέον 11οι και βλέπουν την Ευρώπη να απομακρύνεται. Ρολ (43') ο σκόρερ για τους γηπεδούχους, Μπρόμπεϊ (59'), Λε Φι (81') και Ισιντόρ (90+1) βρήκαν δίχτυα για τη Σάντερλαντ και την οδήγησαν στην ολική ανατροπή.

