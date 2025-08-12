ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Στέλιου Ανδρέου - «Αναμένουμε να είναι από τις κολώνες της ομάδας»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Στέλιου Ανδρέου - «Αναμένουμε να είναι από τις κολώνες της ομάδας»

Ολοκληρώθηκε κι επισήμως η μεταγραφή του Στέλιου Ανδρέου!

Ο 23χρονος διεθνής αμυντικός ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα τη Βίντσεζ Λοτζ και φωτογραφήθηκε φορώντας τα κόκκινα των Πολωνών.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Βέλγιο η Βίντσεφ πλήρωσε γύρω στα δύο εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος στην τετραετία του στη Σαρλερουά κατέγραψε 126 συμμετοχές, τρία γκολ και τρεις ασίστ.

Μιλώντας για τη μεταγραφή του Ανδρέου, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας του Λοτζ, Μιντάουγκας Νικολίτσιους, ανέφερε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας:

«Εντυπωσίασε με τον αριθμό των αναχαιτίσεών του και τη γρήγορη λήψη απόφασης, ενώ επιδεικνύει ισχυρή τάση να πρεσάρει. Είναι τακτικά πειθαρχημένος σε φάση επίθεσης. Ξεχωρίζει στις μονομαχίες. Είναι παίκτης με ηγετικές ικανότητες, φιλόδοξος και συνηθισμένος να αγωνίζεται υπό πίεση. Η μεταγραφή του είναι απόδειξη ότι θέλουμε να προσελκύσουμε παίκτης υψηλής ποιότητας στην ομάδα. Τον περιμένουμε να είναι μία από τις κολώνες της ομάδες, φέρνοντας ενέργεια και σταθερότητα στην άμυνα».

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σούνιτς: «Φυσικά είμαστε αισιόδοξοι για Champions League»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τάνκοβιτς: «Δεν φοβόμαστε κανέναν, όποιος κι αν είναι φέρτε τον μέσα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διέλυσε την Ντιναμό και πάει στα... «αστεράτα» πλέι οφ η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επίσημα στην Έβερτον ο Γκρίλις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Κορέια «κλείδωσε» τη μεγάλη πρόκριση!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επέστρεψε και πήρε το «Χ» η ΑΕΛ στην Πάφο

ΑΕΛ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Παρουσιάστηκε και αποθεώθηκε ο Νταβίντ Λουίς!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Στέλιου Ανδρέου - «Αναμένουμε να είναι από τις κολώνες της ομάδας»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για 13η φορά ο μυθικός Ντουμπλάντις!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Αποφασισμένη για Γκουεΐ η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με το... χρίσμα του Έμερι φουλάρει για τον Ασένσιο η Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Καλωσόρισε την Ντιναμό με... γκολ από το 2΄ η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ο κόσμος της Πάφου στο ιστορικό ραντεβού

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μεταγραφή ύψους 2 εκατ. ευρώ για τον Στέλιο Ανδρέου!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η Γαλατασαράι ψάχνει το «μπαμ» με Έντερσον και η Μάντσεστερ Σίτι κοιτάζει Ντοναρούμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη