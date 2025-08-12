Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Στέλιου Ανδρέου - «Αναμένουμε να είναι από τις κολώνες της ομάδας»

Ολοκληρώθηκε κι επισήμως η μεταγραφή του Στέλιου Ανδρέου!

Ο 23χρονος διεθνής αμυντικός ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα τη Βίντσεζ Λοτζ και φωτογραφήθηκε φορώντας τα κόκκινα των Πολωνών.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Βέλγιο η Βίντσεφ πλήρωσε γύρω στα δύο εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος στην τετραετία του στη Σαρλερουά κατέγραψε 126 συμμετοχές, τρία γκολ και τρεις ασίστ.

Μιλώντας για τη μεταγραφή του Ανδρέου, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας του Λοτζ, Μιντάουγκας Νικολίτσιους, ανέφερε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας:

«Εντυπωσίασε με τον αριθμό των αναχαιτίσεών του και τη γρήγορη λήψη απόφασης, ενώ επιδεικνύει ισχυρή τάση να πρεσάρει. Είναι τακτικά πειθαρχημένος σε φάση επίθεσης. Ξεχωρίζει στις μονομαχίες. Είναι παίκτης με ηγετικές ικανότητες, φιλόδοξος και συνηθισμένος να αγωνίζεται υπό πίεση. Η μεταγραφή του είναι απόδειξη ότι θέλουμε να προσελκύσουμε παίκτης υψηλής ποιότητας στην ομάδα. Τον περιμένουμε να είναι μία από τις κολώνες της ομάδες, φέρνοντας ενέργεια και σταθερότητα στην άμυνα».