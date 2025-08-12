Μεταγραφή ύψους 2 εκατ. ευρώ για τον Στέλιο Ανδρέου!

Σχεδόν δύο εκατομμύρια ευρώ βάζει στα ταμεία της η Σαρλερουά για την πώληση του Στέλιου Ανδρέου!

Ο διεθνής Κύπριος αμυντικός, σύμφωνα με βελγικά ΜΜΕ, συνεχίζει την καριέρα του στην Πολωνία και συγκεκριμένα στη Βίντσεφ Λοτζ η οποία αγοράζει τον 23χρονο άσο έναντι περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Ο Ανδρέου o oποίος αγωνιζόταν στη Σαρλερουά από το 2021 όταν τον αγόρασε από τον Ολυμπιακό Λευκωσίας, κατέγραψε με τη βελγική ομάδα σε μια τετραετία 126 συμμετοχές, τρία γκολ και τρεις ασίστ.