Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με το αποψινό παιχνίδι ανάμεσα στη Γουλβς και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που ξεκινά στις 22:00, ολοκληρώνεται η 10η αγωνιστική της Premier League, και η Stoiximan υποδέχεται την αναμέτρηση με Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις για τους φίλους του στοιχήματος.

Η νίκη των «λύκων» προσφέρεται από την Stoiximan σε απόδοση 5.29, η ισοπαλία στα 4.42, ενώ το «διπλό» των «κόκκινων διαβόλων» αποτιμάται στο 1.71.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε συνδυασμό με το να σημειωθούν περισσότερα από 3,5 γκολ στον αγώνα προσφέρεται στα 3.20.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Την ίδια στιγμή, στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, η Stoiximan προσφέρει το ενδεχόμενο να σκοράρει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στα δύο ημίχρονα στα 2.85.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

ΚΥΠΡΟΣ

Διαβαστε ακομη