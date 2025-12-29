ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαρκόσκι και επίσημα

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τον Μπόγιαν Μαρκόσκι.

Επίσημα νέος προπονητής της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου είναι ο Μπόγιαν Μαρκόσκι. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΕΝΠ ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Bojan Markoski στη θέση του προπονητή της ομάδας μας. Ο Bojan αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία στην ομάδα μας την τριετία 2009 - 2012 και σε άλλες ομάδες στην Κύπρο.  Ως προπονητής εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στον Εθνικό Άχνας και στην ΑΕΛ Λεμεσού και ως Α Προπονητής στην Rabotnicki των Σκοπίων. Καλωσορίζουμε τον Bojan στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του».

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

