Πρώτο χειμερινό «χτύπημα» για την ΑΕΚ - Έκλεισε τον Γκεοργκίεφ

Ο 20χρονος αμυντικός, Μάρτιν Γκεοργκίεφ είναι παίκτης της ΑΕΚ. Η πρώτη μεταγραφή της Ένωσης…

Την πρώτη της μεταγραφική κίνηση για την περίοδο του Ιανουαρίου έκανε η AEK. Η Ένωση προχώρησε στην απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ από την Σλάβια Σόφιας.

Πρόκειται για έναν 20χρονο Βούλγαρο αμυντικό, διεθνή με την εθνική ομάδα της χώρας.

Η ΑΕΚ έχει ήδη συμφωνήσει με την Σλάβια Σόφιας και απομένουν τα τυπικά. Ο παίκτης μάλιστα είναι ήδη στην Αθήνα για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο στην ελληνική ομάδα.

Ο Γκεοργκίεφ έχει ύψος 1.85 και αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας. Στη Σλάβια ανήκει από το 2021. Το 2022 πήγε την Μπαρτσελόνα στις ακαδημίες, αλλά μετά από έναν χρόνο επέστρεψε από στη Σλάβια υπογράφοντας μέχρι το 2027. Έχει ήδη τρεις συμμετοχές στην εθνική Βουλγαρίας, ενώ ήταν ενεργό μέλος σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Ελλαδα

