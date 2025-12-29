Φλαμένγκο: Ανακοίνωσε τον Φιλίπε Λουίς για δύο χρόνια

Όπως αναφέρεται, ο προπονητής αποδέχτηκε την προσφορά της Φλαμένγκο ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο για τον ίδιο και τους δύο βοηθούς του, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βραζιλίας «O' Globo».

Σε ανακοίνωση, ο διευθυντής ποδοσφαίρου του συλλόγου, Ζοσέ Μπότο, δήλωσε ότι η συμφωνία προέκυψε λόγω της «γνήσιας επιθυμίας» και των δύο μερών:

«Το θετικό αποτέλεσμα ήταν δυνατό μόνο επειδή υπήρχε, και από τις δύο πλευρές, μια γνήσια επιθυμία για τη συνέχιση του έργου, καθώς και μια κοινή βούληση για σύγκλιση συμφερόντων και για την οικοδόμηση μιας ισορροπημένης και βιώσιμης συμφωνίας που να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες του προπονητή, αλλά και στις πολιτικές διακυβέρνησης του συλλόγου», τόνισε, αναφερόμενος και στον πρόεδρο της Φλαμένγκο, Λουίζ Εντουάρντο Μπατίστα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ