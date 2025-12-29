ΦΩΤΟ: Fan Day με ψυχή και μήνυμα σωτηρίας από την Ανόρθωση

Η Ανόρθωση με ανάρτησή της ενημέωσε για το Fun Day που διοργάνωσε με στόχο την οικονομική ενίσχυση της ομάδας. Αναλυτικά:

«Η Ανόρθωση δεν είναι απλώς μια ομάδα. Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, ούτε μόνο καλαθόσφαιρα, πετοσφαίρα ή χάντμπολ. Είναι ιδέα, είναι ιδανικό, είναι αγώνες και θυσίες, είναι η Αμμόχωστος, η προσφυγιά, ο ξεριζωμός.

Η πετοσφαιρική Ανόρθωση διοργάνωσε fan day, με τα καθαρά έσοδα να διατίθενται για τη σωτηρία της ομάδας. Και δεν είναι τα χρήματα το σημαντικότερο, αλλά πάνω απ’ όλα το μήνυμα. Η Ανόρθωση Αμμοχώστου είναι ΜΙΑ και όλοι μαζί θα τη σώσουμε.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μας, Anorthosis Famagusta Volley

Κανείς ας μην ξεχνά πως η Ανόρθωση δεν θα πέσει ποτέ, γιατί στέκονται δίπλα της Πρόσφυγες, την προστατεύουν Μαχητές και την κρατάνε ζωντανή Αγωνιστές!».