Ιραόλα: «Δύσκολο να κρατήσουμε την Τσέλσι μακριά από το γκολ»

Ο τεχνικός την Μπόρνμουθ ανέφερε ότι η ομάδα του χρειάζεται να βελτιώσει την απόδοσή της και να παίξει καλύτερη άμυνα.

Ακόμη τόνισε πως θα είναι δύσκολο να κρατήσει την Τσέλσι μακριά από τα δίχτυα και πως πρέπει να παλέψει η ομάδα του.

«Σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε το πρώτο μας ημίχρονο από το Σάββατο και να αμυνθούμε πολύ πιο σφιχτά. Νομίζω ότι αμυνθήκαμε πολύ καλά απέναντί τους στο 0-0 εντός έδρας.

Θα είναι δύσκολο να τους κρατήσουμε ξανά χωρίς γκολ, πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας απόδοση γιατί θα είναι πολύ δύσκολο.

Είναι μια ομάδα που, ιδιαίτερα επιθετικά, σκοράρει πολύ εύκολα. Δεν χρειάζονται πολλά για να βάλουν γκολ γιατί έχουν τόσες πολλές απειλές».

Πηγή: sdna.gr