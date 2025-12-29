Τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό με δύο νεκρούς στη Νιγηρία ο Άντονι Τζόσουα

Τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό που έγινε στη Νιγηρία ο Αντονι Τζόσουα.

Ο γνωστός πυγμάχος παλαιότερα κάτοχος της ζώνης βαρέων βαρών επέβαινε σε αυτοκίνητο το οποίο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με φορτηγό που ήταν σταθμευμένο στην πολυσύχναστη εθνική οδό Λάγος-Ιμπαντάν.

Ο Βρετανός πυγμάχος σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ γίνονται αναφορές για δύο νεκρούς από τη σύγκρουση.

