Τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό με δύο νεκρούς στη Νιγηρία ο Άντονι Τζόσουα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο γνωστός πυγμάχος, παλαιότερος κάτοχος της ζώνης βαρέων βαρών τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό στη Νιγηρία με δύο νεκρούς.
Τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό που έγινε στη Νιγηρία ο Αντονι Τζόσουα.
Ο γνωστός πυγμάχος παλαιότερα κάτοχος της ζώνης βαρέων βαρών επέβαινε σε αυτοκίνητο το οποίο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με φορτηγό που ήταν σταθμευμένο στην πολυσύχναστη εθνική οδό Λάγος-Ιμπαντάν.
Ο Βρετανός πυγμάχος σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ γίνονται αναφορές για δύο νεκρούς από τη σύγκρουση.
