ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό με δύο νεκρούς στη Νιγηρία ο Άντονι Τζόσουα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό με δύο νεκρούς στη Νιγηρία ο Άντονι Τζόσουα

Ο γνωστός πυγμάχος, παλαιότερος κάτοχος της ζώνης βαρέων βαρών τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό στη Νιγηρία με δύο νεκρούς.

Τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό που έγινε στη Νιγηρία ο Αντονι Τζόσουα.

Ο γνωστός πυγμάχος παλαιότερα κάτοχος της ζώνης βαρέων βαρών επέβαινε σε αυτοκίνητο το οποίο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με φορτηγό που ήταν σταθμευμένο στην πολυσύχναστη εθνική οδό Λάγος-Ιμπαντάν.

Ο Βρετανός πυγμάχος σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ γίνονται αναφορές για δύο νεκρούς από τη σύγκρουση.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κλείνει το κεφάλαιο Ανόρθωση και ετοιμάζει βαλίτσες για ΑΕΛ ο Παρούτης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φλαμένγκο: Ανακοίνωσε τον Φιλίπε Λουίς για δύο χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Αυστραλία για το United Cup η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό με δύο νεκρούς στη Νιγηρία ο Άντονι Τζόσουα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Βάζει γερά τις βάσεις από το α΄ ημίχρονο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Eνημέρωση προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ για τον αγώνα με την ΕΝΠ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το Ντουμπάι θα φιλοξενήσει τα Best FIFA Football Awards το 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βρέθηκε η χρυσή τομή με Αυγουστή στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Serie A (17η αγωνιστική): Η αυλαία του 2025 κλείνει στη Ρώμη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρτέτα: «Παρακολουθούμε την αγορά-Χρειαζόμαστε 24-25 παίκτες κι έχουμε πολλούς τραυματίες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Σέιμπεν Λι

EUROLEAGUE

|

Category image

«Αιωνία σου η μνήμη, Δάσκαλε»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η αγωνιστική δραστηριότητα τού στίβου στο 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Άσχημα τα νέα στον ΑΠΟΕΛ - Tέλος η σεζόν για Πιέρο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Η Κρουζ Αζούλ απέρριψε την προσφορά της Μινέιρο για Γιακουμάκη - Τόσα ζητάει»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη