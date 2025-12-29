Στην Αυστραλία για το United Cup η Σάκκαρη

Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά, έφτασε στο Περθ και η Μαρία Σάκκαρη, προκειμένου να ενισχύσει την Ελλάδα στο United Cup.

Μάλιστα, οι διοργανωτές υποδέχτηκαν την Ελληνίδα τενίστρια με μια ελληνική σημαία και τα αγαπημένα της μπισκότα. «Ο γυμναστής μου δεν θα χαρεί όταν τα δει, αλλά δεν πειράζει», είπε χαμογελώντας η 30χρονη και πρόσθεσε: «Θα μείνω εδώ για περίπου 1.5 μήνα, θα τρώω ένα την ημέρα ή ένα κάθε δεύτερη!».

Η πρώτη αντίπαλος της Team Greece στο United Cup είναι η Ιαπωνία (2/1), όπου η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Ναόμι Οσάκα (11.00). Θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Τσιτσιπά με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι, ενώ η σειρά θα κλείσει με το μεικτό διπλό.

