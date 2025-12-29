Η ΕΝΠ μεσά από μια σελίδα φίλων της ομάδας στο Facebook αποχαιρετά τον Γιώργο Κωμοδρόμου, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος υπηρέτησε για χρόνια ως εκπρόσωπος της ΕΝΠ στην ΚΟΠ, ήταν ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και διακρίθηκε επίσης ως παρατηρητής διαιτησίας.

Η συμβολή του στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και η παρουσία του στα διοικητικά και οργανωτικά δρώμενα θα μείνουν αξέχαστες. Η ΕΝΠ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του.

«Αιωνία σου η μνήμη Δάσκαλε

Γιώργος Κωμοδρόμος

19/10/1940 - 28/12/2025

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του».