ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Αιωνία σου η μνήμη, Δάσκαλε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Αιωνία σου η μνήμη, Δάσκαλε»

Πένθος στην οικογένεια της ΕΝΠ

Η ΕΝΠ μεσά από μια σελίδα φίλων της ομάδας στο Facebook αποχαιρετά τον Γιώργο Κωμοδρόμου, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος υπηρέτησε για χρόνια ως εκπρόσωπος της ΕΝΠ στην ΚΟΠ, ήταν ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και διακρίθηκε επίσης ως παρατηρητής διαιτησίας.

Η συμβολή του στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και η παρουσία του στα διοικητικά και οργανωτικά δρώμενα θα μείνουν αξέχαστες. Η ΕΝΠ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του.

«Αιωνία σου η μνήμη Δάσκαλε

Γιώργος Κωμοδρόμος

19/10/1940 - 28/12/2025

Έφυγε χθες σε ηλικία 85 χρόνων, ο Παραλιμνίτης Δάσκαλος Γιώργος Κωμοδρόμος.

Ο Δάσκαλος υπήρξε για χρόνια εκπρόσωπος του Σωματείου μας στην ΚΟΠ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, αλλά και παρατηρητής Διαιτησίας Α' Κατηγορίας.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

 

Κατηγορίες

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κλείνει το κεφάλαιο Ανόρθωση και ετοιμάζει βαλίτσες για ΑΕΛ ο Παρούτης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φλαμένγκο: Ανακοίνωσε τον Φιλίπε Λουίς για δύο χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Αυστραλία για το United Cup η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Τραυματίστηκε σε αυτοκινητικό με δύο νεκρούς στη Νιγηρία ο Άντονι Τζόσουα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Βάζει γερά τις βάσεις από το α΄ ημίχρονο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Eνημέρωση προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ για τον αγώνα με την ΕΝΠ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το Ντουμπάι θα φιλοξενήσει τα Best FIFA Football Awards το 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βρέθηκε η χρυσή τομή με Αυγουστή στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Serie A (17η αγωνιστική): Η αυλαία του 2025 κλείνει στη Ρώμη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρτέτα: «Παρακολουθούμε την αγορά-Χρειαζόμαστε 24-25 παίκτες κι έχουμε πολλούς τραυματίες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Σέιμπεν Λι

EUROLEAGUE

|

Category image

«Αιωνία σου η μνήμη, Δάσκαλε»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η αγωνιστική δραστηριότητα τού στίβου στο 2025

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Άσχημα τα νέα στον ΑΠΟΕΛ - Tέλος η σεζόν για Πιέρο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Η Κρουζ Αζούλ απέρριψε την προσφορά της Μινέιρο για Γιακουμάκη - Τόσα ζητάει»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη