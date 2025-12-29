Επέστρεψαν οι ασθενείς στον Παναθηναϊκό - Ατομικό ο Σλούκας

Καλύτερα πηγαίνουν τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ένταξη παικτών που ταλαιπωρήθηκαν από την ίωση στον Παναθηναϊκό

Στη σημερινή προπόνηση των πράσινων συμμετείχαν κανονικά ακόμη περισσότεροι ενώ κάποιοι άλλοι γυμνάστηκαν χαλαρά καθώς ακόμη δεν έχουν ανακτήσει τις δυνάμεις τους.

Σήμερα έκανε ατομικό πρόγραμμα ο Σλούκας, λόγω των ενοχλήσεων που έχει στο γόνατό του.

Φυσικά και δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αυριανό αγώνα με το Μαρούσι, με την προσπάθεια του ίδιου αλλά και του επιτελείου της ομάδας είναι να μπορέσει να ενισχύσει τους πράσινους στο αγώνα με τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου για την Euroleague.