Βάζει γερά τις βάσεις από το α΄ ημίχρονο

Και το γεγονός πως είχε και τα απαιτητικά παιχνίδια του Champions League κάνει πιο σπουδαίο αυτό το επίτευγμα. Οι έντεκα νίκες, που σημείωσε η ομάδα του Καρσέδο, στηρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πολύ καλή της παρουσία στο α΄ ημίχρονο. Ουσιαστικά σε αυτό το διάστημα βάζει γερά τις βάσεις. Συνολικά σκόραρε 14 γκολ και δέχθηκε μόλις δύο, με το 15λεπτο (31-45) να είναι ονειρικό αφού είδε δίχτυα πέντε φορές και δεν χρειάστηκε να μαζέψει την μπάλα από τα δικά της δίχτυα. Μπαίνει επίσης δυναμικά (πέντε υπέρ, ένα κατά) και βάζει έτσι πίεση στους αντιπάλους. Όχι πως στο β΄ ημίχρονο είναι κακή. Μάλιστα σκόραρε περισσότερα γκολ. Όμως δέχθηκε οκτώ που δείχνει πως χρήζει βελτίωσης σε αυτό το διάστημα.

Άπαντες στο στρατόπεδο της Πάφου μπαίνουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς και ετοιμάζονται για τη δύσκολη έξοδο στη Λεμεσό την Κυριακή (04/01) για να παίξουν με τον Απόλλωνα. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο, για τον οποίον ήχησαν σειρήνες από Ρωσία αλλά είναι απόλυτα προσηλωμένος.