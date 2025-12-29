Eνημέρωση προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ για τον αγώνα με την ΕΝΠ

Υπενθυμίζεται πως το παιχνίδι θα είναι και κλεισμένων των θυρών

Αναλυτικά:

Η Εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡO (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει ότι δε θα υπάρξει προπώληση εισιτηρίων για τον αγώνα του Cyprus League by Stoiximan, ΑΠΟΕΛ - Ε.Ν. Παραλιμνίου (Α' Φάση-16η Αγ/κή).

Σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος, η είσοδος θα επιτραπεί μόνο σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, παιδιά κάτω των 12 ετών εφόσον συνοδεύονται από τις μητέρες τους και άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό τροχοκάθισμα.

Οι φίλαθλοι μας οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ηλικίας και φύλου, θα πρέπει να προμηθευτούν το εισιτήριό τους από τα δυτικά ταμεία εισιτηρίων του ΓΣΠ την ημέρα του αγώνα από τις 16:30.

Οι κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας 2025-26 (οποιασδήποτε κερκίδας), οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ηλικίας και φύλου, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εισιτήριο διαρκείας τους για να εισέλθουν αποκλειστικά στο Κάτω Διάζωμα της Δυτικής κερκίδας. Οι υπόλοιπες κερκίδες θα παραμείνουν κλειστές. Στη Δυτική κερκίδα δε θα υπάρχει ταξιθέτηση.

Υπενθυμίζουμε ότι:

1) από 31/05/2025 έχει λήξει η ισχύς της Κάρτας Φιλάθλου και οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση νέας καθώς είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.

2) η "Κάρτα Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ" είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο που επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας ή μεμονωμένο εισιτήριο για εντός έδρας ποδοσφαιρικούς αγώνες της ομάδας μας.

Κόστος "Κάρτας Φίλου Σωματείου ΑΠΟΕΛ" (ετήσιο κόστος):

Ενήλικες: €20

Νεαροί άνω των 14 και κάτω των 20 ετών: €10

Παιδιά κάτω των 14 ετών: Δωρεάν

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΡΚΙΔΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΠΑΙΔΙΚΟ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΖΩΜΑ

€10

€5

* Εισιτήρια στα VIP εκδίδονται μόνο για μέλη του ΓΣΠ τα οποία πληρούν τα κριτήρια ηλικίας και φύλου.

APOEL FC Loyalty Membership Scheme

Δε θα υπάρξει επιβράβευση με βαθμούς στο πρόγραμμα APOEL FC Loyalty Scheme.

Εφαρμογή APOEL FC Wallet

Στη διάθεση του κόσμου της ομάδας μας έχει τεθεί η νέα εφαρμογή APOEL FC Wallet, μέσω της οποίας ο κάθε φίλαθλος μπορεί να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα εισιτήρια του.

Η εφαρμογή APOEL FC Wallet είναι διαθέσιμη τόσο στο App Store για iOS, όσο και στο Play Store για Android.

ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

Θυμίζουμε ότι από 31/05/2025 έχει λήξει η ισχύς της Κάρτας Φιλάθλου και οι κάτοχοί τους θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση νέας καθώς είναι απαραίτητη για αγορά εισιτηρίου και είσοδο στο γήπεδο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Απαραίτητη η επίδειξη κάρτας φιλάθλου και εισιτηρίου αγώνα για ταυτοποίηση κατά την είσοδο στο γήπεδο.

- Οι εισόδοι και τα ταμεία εισιτηρίων θα ανοίξουν στις 16:30.

- Το εισιτήριο αγώνα σε οποιανδήποτε έντυπη μορφή, θα γίνεται αποδεκτό μόνο αν παρουσιάζεται στην είσοδο, χωρίς οποιαδήποτε φθορά. Εισιτήριο με αποκομμένα ή αλλοιωμένα στοιχεία και την παρουσίαση μόνο του barcode, δε θα γίνεται αποδεκτό. Το συγκεκριμένο εισιτήριο θα ακυρώνεται άμεσα και στον κάτοχο του θα απαγορεύεται η είσοδος στο στάδιο.

- Προσπάθεια εισόδου στο γήπεδο με εισιτήριο ή κάρτα διαρκείας η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ξανά για είσοδο στον ίδιο αγώνα είναι παράνομη και η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα λάβει μέτρα εναντίον των παρανομούντων. Στις δε περιπτώσεις των εισιτηρίων διαρκείας διατηρεί το δικαίωμα να τα ακυρώσει.

- Απαγορεύεται η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων εντός του Σταδίου.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 77771926, Επιλογή 1 (tickets@apoelfc.com.cy).

Κρατήσεις ΑμεΑ τηλεφωνικώς στο 77771926, Επιλογή 3.