Ο Ιωάννης Πίττας για ενδεχόμενη επιστροφή του στην Κύπρο

Χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική εκπομπή, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών, στο πλαίσιο της ενότητας «PASP Choices» by Stoiximan, πραγματοποιεί ο ΣΠΟΡ FM 95.0. Φιλοξενούμενος είναι ο Ιωάννης Πίττας, ο οποίος απάντησε, ανάμεσα σε άλλα, στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Αρχικά ρωτήθηκε για το τι τον ώθησε να πάει στο εξωτερικό: «Ήμουν ταπεινός από μικρός, συνέχισα να δουλεύω και το σκεφτόμουν πάντα. Είχα αμφιβολίες αλλά πίστευα και πολύ στον εαυτό μου. Πάντα μέσα μου ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο και ήρθε και το εξωτερικό».

Για το αν σκέφτεται πιθανή επιστροφή του στην Κύπρο, είπε: «Είναι νωρίς ακόμη για επιστροφή αλλά δεν αποκλείω καμιά ομάδα».

Για τον επόμενο του σταθμό: «Προς το παρόν είμαστε στην ΤΣΣΚΑ, θα δούμε για το μέλλον».

Όσον αφορά για το αν ένιωθε ότι ήταν στην σκιά του πατέρα του, είπε: «Δύσκολο γιατί υπήρχε σύγκριση, διαφορετικές θέσεις. Αλλά με κάποια επιτεύγματα μου νομίζω πλέον είναι το δικό μου όνομα από μόνο του».