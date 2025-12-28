ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για 1-2 επιτήδειους, κοστίζει σε πολλούς

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Eίναι κρίμα, τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται με κόσμο...

Έχουν αυξηθεί οι ποινές που αφορούν κεκλεισμένων των θυρών.

Μετά τις λεμεσιανές, ΑΕΛ και Απόλλων, το τίμημα θα πληρώσουν και οι «αιώνιοι» της Λευκωσίας. Η Ομόνοια, με ανακοίνωσή της, προειδοποίησε τους φιλάθλους της. Μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος, αν κάποιοι δεν αντιληφθούν πόσο κακό κάνουν στις ομάδες τους, ίσως φτάσουμε σε διψήφιο αριθμό χωρίς κόσμο.

Είναι πολλά τα λεφτά που πετάσσονται στον κάλαθο των αχρήστων. Από τη μία είναι οι ομάδες που αναγκαστικά πρέπει να πληρώσουν το πρόστιμο και ταυτόχρονα δεν θα βάλουν έσοδα στην τσέπη από τα εισιτηρια των αγώνων και τα διαφημιστικά πακέτα. Και ανάλογα με την εμπορικότητα του παιχνιδιού, το κόστος μπορεί και να φτάσει και τις 100.000.

Δεν θα δουλέψουν επίσης οι καντίνες των σταδίων, με τους ανθρώπους που τις διαχειρίζονται να δέχονται ισχυρό χαστούκι, δεν θα δουλέψουν οι καντίνες εκτός σταδίων που περιμένουν πώς και πώς τέτοια ματς και γενικά, για 1-2 επιτήδειους, κοστίζει σε πολλούς που μέσα από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες προσπαθούν να ζήσουν τις οικογένειές τους.

Διαβαστε ακομη