Το Ντουμπάι θα φιλοξενήσει τα Best FIFA Football Awards το 2026

Τα βραβεία τιμούν τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, καθώς και προπονητές και ομάδες, όπως προκύπτουν από τις ψήφους φιλάθλων, εκπροσώπων των ΜΜΕ, αρχηγών ομάδων και ομοσπονδιακών τεχνικών.

«Μπορώ να ανακοινώσω εδώ μια νέα συνεργασία που ολοκληρώσαμε για να τιμήσουμε τους καλύτερους παίκτες, προπονητές και ομάδες, εδώ στο Ντουμπάι», δήλωσε ο Ινφαντίνο στο Παγκόσμιο Αθλητικό Συνέδριο της πόλης. «Απολαύσαμε τον αθλητισμό και πλέον θα απολαύσουμε ακόμη περισσότερο την ενότητα που προσφέρει σε ολόκληρο τον κόσμο».

Υπενθυμίζεται ότι η διοργάνωση του 2025 στη Ντόχα ανέδειξε τον Ουσμάν Ντεμπελέ ως κορυφαίο παίκτη στους άνδρες, ενώ το αντίστοιχο βραβείο στις γυναίκες κατέκτησε η Αϊτάνα Μπονματί.