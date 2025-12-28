ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αύξηση ομάδων = αλλοίωση αποτελεσμάτων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Μια τέτοια συζήτηση πλήττει την αξιοπιστία του ίδιου του πρωταθλήματος.

Kάθε φορά που ανοίγει η συζήτηση για αύξηση των ομάδων στο αμέσως επόμενο πρωτάθλημα, τονίζουμε ότι κάτι τέτοιο συνιστά αλλοίωση της διοργάνωσης και των ίδιων των αποτελεσμάτων της σεζόν που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παρότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα εισήγηση για αύξηση των ομάδων, η εμπειρία δείχνει ότι η συζήτηση εμφανίζεται συνήθως προς το τέλος της σεζόν. Ίσως κάποιοι αναρωτηθούν γιατί θίγουμε το θέμα τώρα. Αφενός για να υπογραμμίσουμε ότι η θέση μας είναι σταθερή, ανεξάρτητα από το ποιο σωματείο καταθέτει τέτοιες προτάσεις και αφετέρου για να αποτυπώσουμε με σαφήνεια την αλλοίωση που προκαλείται στο πρωτάθλημα, εφόσον γίνει αποδεκτή μια τέτοια αλλαγή. Διότι, αν περάσει ποτέ μια τέτοια πρόταση, οι αγωνιστικές που διεξάγονται καθίστανται άκυρες και ο ανταγωνισμός στην κάτω ζώνη μετατρέπεται σε ένα «ψέμα».

Γι’ αυτό τονίζουμε διαχρονικά ότι ενδεχόμενη αύξηση των ομάδων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφορά το αμέσως επόμενο πρωτάθλημα, αλλά να ισχύει από τον μεθεπόμενο χρόνο ή αργότερα. Το πρωτάθλημα ξεκινά το καλοκαίρι και οι ομάδες γνωρίζουν εκ των προτέρων πόσες θα υποβιβαστούν, κάτι που αναφέρεται ρητά και στην προκήρυξη. Όταν λαμβάνεται απόφαση για αύξηση των ομάδων εν μέσω αγωνιστικής περιόδου ή στο τέλος της, με ισχύ από τον αμέσως επόμενο χρόνο, τότε αυτομάτως τα παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί ή πρόκειται να διεξαχθούν χάνουν τη σημασία και την ουσία τους.

Μια τέτοια συζήτηση πλήττει την αξιοπιστία του ίδιου του πρωταθλήματος. Αυτό ελπίζουμε να το αντιληφθούν ορισμένοι παράγοντες και να μην επαναφέρουν φέτος μια τέτοια πρόταση. Και, βεβαίως, ευχόμαστε η ΚΟΠ, αν τεθεί τέτοιο ζήτημα, να μην επιτρέψει να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα και η εικόνα του κυπριακού ποδοσφαίρου.

 

 

Διαβαστε ακομη