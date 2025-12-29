ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Να αντέξει την επιπλέον πίεση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Να αντέξει την επιπλέον πίεση

Ο Ούγκο Μαρτίνς ελπίζει να δει βελτίωση από την ομάδα του για να μπορέσει να αποδράσει από μία δύσκολη έδρα.

Ο τρόπος με τον οποίον έκλεισε το 2025 δεν ήταν αυτός που ήλπιζαν στην ΑΕΛ. Είχαν προηγηθεί άλλωστε σημαντικά διπλά επί ΑΠΟΕΛ και Ομόνοιας Αραδίππου και ενδιάμεσα η ισοπαλία με τον Απόλλωνα. Η ήττα όμως από την ΑΕΚ εντός έδρας και η ισοπαλία προηγουμένως με τον Ολυμπιακό (εκτός) έφεραν κατήφεια και προβληματισμό και κράτησαν την ομάδα και στο -3 από την εξάδα.

Το άσχημο είναι πως από την 4η θέση, που μάλιστα δεν δίνει σίγουρα ευρωπαϊκό εισιτήριο, η διαφορά είναι στους εννιά βαθμούς. Γιατί ναι μεν στόχος είναι η εξάδα αλλά, εφόσον μπει σε αυτή, να έχει και ελπίδες για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και η διαφορά ξέφυγε επικίνδυνα. Έτσι λοιπόν το διπλό στο Δασάκι το προσεχές Σάββατο επί του Εθνικού είναι μονόδρομος ώστε στη χειρότερη περίπτωση να παραμείνει ίδια η διαφορά.

Μπαίνει επιπλέον πίεση και πρέπει να την αντέξει. Ίσως λειτουργήσει από την άλλη θετικά και οι παίκτες να παρουσιαστούν πιο αποφασισμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ούγκο Μαρτίνς ελπίζει να δει βελτίωση από την ομάδα του για να μπορέσει να αποδράσει από μία δύσκολη έδρα. Στα θετικά είναι πως επανέρχονται από τιμωρία οι Ιμανισίνγουε και Φεριέρ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η σέρβικη πινελιά και οι επόμενοι στόχοι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αίγυπτος και Νότια Αφρική έκλεισαν θέση στους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Πίττας... αποκαλύπτει τον Μπεργκ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ξέρει καλά πως κρίνονται πολλά (τα επιπρόσθετα «όπλα»)

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Ιωάννης Πίττας για ενδεχόμενη επιστροφή του στην Κύπρο

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ιραόλα: «Δύσκολο να κρατήσουμε την Τσέλσι μακριά από το γκολ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψαν οι ασθενείς στον Παναθηναϊκό - Ατομικό ο Σλούκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Να αντέξει την επιπλέον πίεση

ΑΕΛ

|

Category image

Απόλλων/Αυγουστή: Μια σχέση που ξεπερνά τα συμβόλαια και τους αριθμούς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μαρκόσκι και επίσημα

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Πρώτο χειμερινό «χτύπημα» για την ΑΕΚ - Έκλεισε τον Γκεοργκίεφ

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Fan Day με ψυχή και μήνυμα σωτηρίας από την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κλείνει το κεφάλαιο Ανόρθωση και ετοιμάζει βαλίτσες για ΑΕΛ ο Παρούτης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φλαμένγκο: Ανακοίνωσε τον Φιλίπε Λουίς για δύο χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Αυστραλία για το United Cup η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη