Να αντέξει την επιπλέον πίεση

Ο τρόπος με τον οποίον έκλεισε το 2025 δεν ήταν αυτός που ήλπιζαν στην ΑΕΛ. Είχαν προηγηθεί άλλωστε σημαντικά διπλά επί ΑΠΟΕΛ και Ομόνοιας Αραδίππου και ενδιάμεσα η ισοπαλία με τον Απόλλωνα. Η ήττα όμως από την ΑΕΚ εντός έδρας και η ισοπαλία προηγουμένως με τον Ολυμπιακό (εκτός) έφεραν κατήφεια και προβληματισμό και κράτησαν την ομάδα και στο -3 από την εξάδα.

Το άσχημο είναι πως από την 4η θέση, που μάλιστα δεν δίνει σίγουρα ευρωπαϊκό εισιτήριο, η διαφορά είναι στους εννιά βαθμούς. Γιατί ναι μεν στόχος είναι η εξάδα αλλά, εφόσον μπει σε αυτή, να έχει και ελπίδες για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και η διαφορά ξέφυγε επικίνδυνα. Έτσι λοιπόν το διπλό στο Δασάκι το προσεχές Σάββατο επί του Εθνικού είναι μονόδρομος ώστε στη χειρότερη περίπτωση να παραμείνει ίδια η διαφορά.

Μπαίνει επιπλέον πίεση και πρέπει να την αντέξει. Ίσως λειτουργήσει από την άλλη θετικά και οι παίκτες να παρουσιαστούν πιο αποφασισμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ούγκο Μαρτίνς ελπίζει να δει βελτίωση από την ομάδα του για να μπορέσει να αποδράσει από μία δύσκολη έδρα. Στα θετικά είναι πως επανέρχονται από τιμωρία οι Ιμανισίνγουε και Φεριέρ.